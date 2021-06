Da 70 anni campi all’asciutto 

Nonostante settant’anni di promesse, in alta Trexenta i campi sono ancora all’asciutto. Migliaia di ettari e neppure un tubo per far passare l’acqua: la vasta estensione di terra che comprende i Comuni di Mandas, Orroli, Siurgus Donigala, Gesico e Selegas è del tutto priva di condotte per l’irrigazione. Pochi giorni fa i sindaci Umberto Oppus (Mandas) e Alessandro Boi (Orroli) hanno riunito le rispettive Giunte comunali per celebrare il settantesimo anniversario della pace tra i due Comuni che pose fine alla contestazione territoriale per l’area del Cea Mulargia, chiamata “Su xert'e Cea”.

Speranze disattese

Il 6 giugno 1951 fu firmato lo storico accordo che prevedeva anche l’avvio di una serie di progetti di modernizzazione del territorio, il più importante doveva essere proprio quello finalizzato a portare l’acqua irrigua nei campi. «Il territorio ha pagato un prezzo altissimo dal punto di vista del sacrificio ambientale per la nascita del Lago Mulargia, senza ottenere mai nulla in cambio», spiega Oppus, pronto a riprendere in mano il progetto per portare l’irrigazione nell’intera zona. La modernizzazione delle aziende si è fermata nella parte bassa di Suelli, appena si sale di altitudine spariscono gli impianti. Un anno fa nella sede del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale a Cagliari, si era tenuta una riunione alla presenza del presidente del Consorzio Efisio Perra, del direttore generale Pierfrancesco Testa e dei sindaci di Siurgus Donigala, Gesico, Selegas, Suelli e Mandas nella quale si erano poste le basi per realizzare le infrastrutture necessarie per il rilancio dell’agricoltura e dell’allevamento.

Obiettivi

È tempo di riprendere in mano almeno il dossier acqua. L’obiettivo è puntare ai fondi Cipe come è stato fatto per il progetto preliminare per la trasformazione irrigua della superficie agricola della Bassa Marmilla che costa 36 milioni di euro. A beneficiarne sarebbe un intero territorio che, pur vivendo in gran parte di agricoltura e pastorizia, è inspiegabilmente tagliato fuori da ogni progetto di rinnovamento delle aziende agropastorali. Paradossale la situazione in cui si trova Siurgus Donigala. «Il nostro paese, nonostante sia circondato da due importanti laghi artificiali, quali il Flumendosa e il Mulargia, è tutt’ora privo dell’acqua per l’irrigazione dei campi», sottolinea il sindaco Antonello Perra.

