«Custodisco i fortini in onore di mio padre reduce di guerra» 

La passione è nata presto. Era un bimbetto Giovanni Olla, oggi cinquantenne titolare di un negozio virtuale, quando ascoltava affascinato le storie che gli raccontava il suo papà reduce di guerra. Quei soldati, quelle gesta, gli sono rimasti impressi come se lui stesso li avesse visti e sentiti e l’amore per quel periodo si è trasformato in una missione. Perché col tempo, «anche se sono un pacifista convinto e contro ogni tipo di guerra» dice lui, è diventato il custode silenzioso dei fortini sparsi nel territorio quartese. Quei siti quasi ovunque abbandonati e colmi di rifiuti che lui cura, pulisce, imbianca, per mostrarli ai visitatori in occasione di Monumenti aperti o anche solo per andare ad ammirarli e proteggerli.

Il racconto

«Non solo mio padre era reduce di guerra» racconta Olla, «ma da bambino ho iniziato anche a collezionare cimeli di guerra come medaglie ed elmetti. Mi ricordo che era venuto a casa un mio amichetto e mi aveva detto “anche tu hai un elmetto? Ce l’ho anche io lo vuoi?” E così piano piano gli elmetti sono diventati decine e poi centinaia, oggi ne ho circa 200». La collezione con il tempo diventa sempre più grande e preziosa. «Sono riuscito ad avere anche un anfibio che mio padre mi aveva regalato per i diciotto anni. Un camion militare con sei ruote motrici che purtroppo mi è stato rubato a Capitana».

La passione per i fortini

I fortini entrano nella sua vita poco dopo, quasi per caso. «Ho comprato un terreno in campagna, l’ho completamente ripulito dalla spazzatura e all’interno c’era un fortino che ho rimesso in sesto e bonificato». Da li è iniziata la sua missione: «Mi fa davvero male al cuore vedere questi siti carichi di storia pieni di rifiuti e di pietre. Così ho iniziato a portarmi dietro le buste e a bonificarli. Non ho capito questa mania che c’è di riempirli di sassi, ho visto dei ragazzini nascondersi nelle feritoie e lanciare le pietre». Anche in quelli del Poetto «hanno sfondato le porte per gettarvi qualunque cosa e io sono andato a pulirli e sulla sommità ho messo pure la bandiera italiana che poi hanno rubato quando ci sono stati gli europei di calcio».

Nel frattempo Olla si è anche iscritto all’associazione Assfort <avevo visto degli articoli che parlavano di loro e con loro ho partecipato ai tour tra le fortificazioni militari in tutta la Sardegna». L’ultima sua opera è stata «levare via le scritte dal fortino chiesa del Simbirizzi. C’erano simboli fallici con richieste di appuntamenti e non mi sembrava bello che i bambini vedessero queste cose, così con la vernice esattamente del colore originale, ho levato via tutto».

Testimoni abbandonati

Purtroppo a Quartu «quasi tutti i fortini sono abbandonati a se stessi mentre invece andrebbero valorizzati e resi fruibili ai turisti. In Francia ad esempio si paga pure il biglietto per entrare. I siti quartesi, da Is Mortorius al Simbirizzi hanno tante potenzialità e potrebbero aprirsi anche al turismo da crociera». Quel che è certo è che «essendo figlio di un reduce di guerra, avendo ascoltato i racconti dei soldati che proteggevano i siti fino alla morte, mi dispiace troppo vedere quattro teppistelli che non hanno rispetto per niente. Vedere il sacrificio di chi ha servito l’Italia essere oltraggiato in questo modo».

