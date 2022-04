Cus, è un ko che fa male 

«È accaduto ciò di cui avevo paura. Venivamo da uno stop forzato di due gare a causa della positività al Covid 19 di quattro nostri titolari e in queste settimane abbiamo perso il ritmo gara». Parola di Simone Ammendola, coach del Cus Cagliari, amareggiato dopo lo scontro diretto di B maschile perso 3-1 (25-22, 20-25, 22-25, 19-25) dai suoi rossoblù contro la Roma 7. «In alcune situazioni siamo venuti a mancare dal punto di vista fisico», ha proseguito il tecnico nel post partita, «Non eravamo al top, ci siamo ritrovati ad avere spesso il fiatone. Ci sono state tante azioni prolungate e i nostri avversari hanno sempre chiuso il punto. La loro è una squadra difficile da affrontare, forse la più forte dell'intero campionato se analizziamo la fase di muro-difesa. Purtroppo, quando vai in carenza di ossigeno perdi anche la giusta lucidità. È difficile riuscire a vincere queste gare quando non stai bene fisicamente e mentalmente».

Distanze

Quarto posto nel gruppo H, +1 sul Sarroch ma sorpasso in classifica subìto proprio per mano della Roma 7. Dopo il ko di ieri, i rossoblù restano così bloccati a quota 39 punti. A due lunghezze di distanza dai giallorossi e dalla Lazio, seconda nel girone e uscita dal posticipo domenicale in casa della Silvio Pellico con in tasca un netto 3-0 (21-25, 16-25, 19-25). Mentre i cagliaritani continuano a rimanere agganciati al treno che viaggia tra le posizioni più alte del girone, i sassaresi non riescono invece a reagire nelle agitate acque della zona retrocessione. Sono addirittura otto i punti che li separano dalla Virtus Roma, terzultima ma con una gara in più giocata. Una voragine che continua a rendere sempre più flebili le speranze di salvezza dei “pellicani”.

Vittoria ritrovata

Umore opposto e ritorno al successo in grande stile, invece, per l'Alfieri nel gruppo N di B2 femminile. In casa del Talete le cagliaritane partono forte, chiudono i conti in tre set grazie ad un triplo 25-20 e salgono così a quota 18 punti. Al pari del Volley Friends (tre gare in meno), a meno uno dall'Ostia (una partita in meno) e a più cinque sul Ghilarza, ultimo nel raggruppamento. A riposo nel prossimo turno e in attesa di recuperare l'ultima sfida di campionato contro la stessa Corren, le cagliaritane tornano dunque finalmente a sorridere.



