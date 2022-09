Cus Cagliari, non finisce qui 

Fare il punteggio in Sardegna non è facile.

«Hanno avuto problemi, ho cercato di consolarle. Non dimentico che Camilla con la maglia del Cus ha fatto gli Europei e Mariavittoria i Mondiali. Anche Baggiolini che è incespicata sull’ultimo ostacolo dei 400 ci è costata punti preziosi . Ma credo che rinforzando la squadra si possa tornare in A Argento, magari come ha fatto quest’anno il Cus Trieste, che ha ottenuto i punti per rientrare nella categoria».

«Per essere promossi bisognerà cambiare qualcosa. Rinforzare il settore salti, asta e alto che sono importanti. Per il resto abbiamo atlete in grado di migliorare. Qualcuna non ha fatto grandi risultati, ma non dimentichiamoci che stiamo gareggiando il 20 settembre. Da noi il mare è bello e ai ragazzi piace, gli allenamenti non sono quelli di maggio o giugno. Bisognerebbe chiedere lo spostamento in un’altra data».

Perugia. Retrocedere fa male, soprattutto se per pochi punti,dopo un weekend in cui troppi imprevisti hanno complicato il cammino. Il Cus Cagliari ha lasciato la A Argento di atletica femminile sulla rinnovata pista del “Santa Giuliana” di Perugia ma il direttore tecnico Pompilio Bargone, anche se non nasconde che nel giudizio «un po’ di sfortuna va messa in conto», è convinto che si possa rimediare.

Becchetti e Pitzalis, due atlete in difficoltà.

«Abbiamo gareggiato poco, ma ci sono altri problemi. Purtroppo in Sardegna regna il vento e a Cagliari in particolare. Forse la pista migliore è Sassari in questo momento, ma spero che con il rifacimento di Oristano si possano avere risultati migliori. Purtroppo ciò che dà il punteggio sono le prestazioni. La Fidal nazionale dovrebbe far fare i punti tra aprile e giugno e la finale a luglio. Magari quest’anno non era facile, però anche l’anno scorso era a settembre, quando per noi la stagione è già praticamente finita. C’era un periodo in cui a settembre si facevano i campionati sardi assoluti, ma allora il calendario era pieno di gare».

Da dove si riparte?

«La nostra squadra è unita, le ragazze sono amiche fra di loro e questo è importante, è uno degli elementi da cui ripartire. Certo avere una saltatrice in alto che fa più di 1,60 o 1,70 aiuterebbe e nell’asta lo stesso anche se la nostra Impagliazzo ha coperto bene la prova, pur essendo agli inizi in questa specialità. E non ha neppure 16 anni».

Non sono le stesse specialità in cui tutta la Sardegna soffre di più?

«Effettivamente è difficile trovare saltatrici. Molte società hanno preso molte straniere, noi già da tempo abbiamo spesso di fare questa politica che avevamo ai tempi di Libania Grenot. C’è anche un problema di costi ma è sempre preferibile far crescere il vivaio e confido che le nostre migliorino».

Cosa dire di Claudia Pinna?

«Lei resta a livelli altissimi, il suo 16’512 nei 5000 è incredibile. Ha fatto 1500 e 500 con due record italiani in meno di 24 ore. Lei è fantastica, è una meraviglia di atleta, credo che neppure in Italia siano in tante che la possono avvicinare. Se a quasi 45 anni è capace di fare queste cose significa che è un fenomeno. Ma Sara Paschina e Giulia Innocenti, che sono più giovani dimostrano la stessa voglia. E state attenti a Fatima Dattena, che potrebbe avere un bel futuro negli 800».

Chi l’erede di Bargone?

«Io da tanti anni, oltre ad allenare in campo, seguo la squadra ma sono convinto che in Sardegna ci siano allenatori che possano ricoprire questo ruolo. Ricambio? Ci vuole voglia di stare in campo e l’atletica non paga. Difficile trovare giovani che abbiano voglia di dedicarsi. Ma tecnici ce ne sono, anche se è vero che molti sono anziani».

