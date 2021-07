Cus Cagliari, finalmente 

Il purgatorio è durato cinque anni, sotto forma di permanenza nella A2 maschile di hockey su prato. Ora il Cus Cagliari ritrova finalmente la serie A1, dopo un campionato dominato nella prima parte e concluso in maniera romanzesca in modalità thriller ai playoff di Pistoia. Domenico Bresciani, il team manager con il Cus nel sangue, lo disse in avvio di stagione. «Non sappiamo che campionato sarà dopo il Covid, abbiamo tanti giovani da testare, ma vogliamo respirare l’aria buona della classifica. Poi vedremo».

Il campionato

Dopo qualche passo falso iniziale, il ritmo forsennato imposto dal coach Fernando Jorge ha stroncato la resistenza delle avversarie. Primo posto finale e playoff tra le prime due dei due raggruppamenti. Girone unico e tre partite in due giorni. La prima persa con la Lazio, poi la Superba, l’unica rimasta indenne contro il Cus Cagliari nella prima fase: vittoria per 3-1. Si decide con il Valverde. Per salire in A1 c’è un solo risultato, vincere, ai siciliani basta il pari. Ed è un quindicenne, Pietro Ortu, che a due minuti dalla fine riceve, colpisce con un drive di rovescio e chiude gli occhi. Li riapre quando sente l’urlo di gioia dei compagni che lo travolgono. Ci pensano poi un altro “under”, il portiere Distinto e il difensore Fanni (salvataggio sulla linea) a fare muro.

Impronta argentina

Il coach Fernando Jorge, 51 anni argentino, insegnante di educazione fisica, giunse in Italia chiamato dalla Ferrini. Dopo una lunga esperienza da giocatore e allenatore, da due anni guida il Cus Cagliari che ha “sposato” il suo progetto di lavoro. «Questo campionato è stato per noi un modello di convivenza, continuità e crescita dei giovani che costituiscono il nucleo della prima squadra. Venivamo da un periodo difficile per tutti», spiega Jorge, «ma le prime vittorie sono state il collante che ha tenuto il gruppo unito sino alla fine. I più esperti hanno fatto da guida ai giovani, protagonisti di un notevole miglioramento della condizione fisica e atletica. Ai playoff di Pistoia la mia squadra è stata adottata da organizzatori e avversari per la sua freschezza e simpatia».

«In questo cammino devo ringraziare i dirigenti Domenico Bresciani e Andrea Colombu, che hanno creduto nel progetto. E il capitano Davide Pischedda, a 36 anni premiato come miglior giocatore dei playoff. Siamo tutti consapevoli che ora arriva la parte più difficile». Il corner corto per il Valverde a tempo scaduto poteva cambiare la storia. Fernando Jorge svela: «Ero pronto a consolare i ragazzi. Ma non c’è stato bisogno». Per fortuna.

RIPRODUZIONE RISERVATA