Cus Cagliari, è molto più di una salvezza 

Ha stretto i denti fino alla sirena della “bella” dell’ultimo di due playout, ma alla fine il Cus Cagliari è riuscito, con una prestazione straordinaria e un cuore grande così, a conquistare l’agognata permanenza in A2 femminile di basket dopo un anno condizionato da infortuni e 50 giorni di stop per Covid.

Il coach

«Considero quello di quest’anno un percorso positivo, tra tante difficoltà non era facile mettere a posto tutto. Siamo stati sempre compatti e convinti di poter fare ancora bene e ringrazio la società e Mauro Mannoni per esserci stati sempre accanto, ancor di più nel momento della malattia», ricorda coach Federico Xaxa. «Poi il ritorno, l’esaltante passaggio da 4 a 20 punti in un mese, la salvezza diretta mancata per un’inezia e i playout che, anche se avrei preferito evitare, sono stati un’importante esperienza formativa. Penso a Sara Saias, play che a ottobre-novembre aveva faticato a sostituire Striulli ma poi ha raccolto i frutti. Era da tanto che una sarda non faceva così bene in una serie, essere determinanti in una “bella” non capita a tutti e le auguro sia la prima di tante volte».Dopo aver perso in gara3 la serie col Bolzano e incassato un bruciante 46-66 in gara2 col Livorno, è stato necessario un reset. «Nessuno voleva abbandonare il sogno di poter migliorare col Cus Cagliari, ben consapevoli che c’erano anni di impegno e lavoro alle spalle. Dalle esperte, alla giovane Sorbellini e a Petrova e Prosperi, qui dalla scorsa estate: sono tutte molto legate a questi colori, noi cerchiamo persone prima che atlete».

La cagliaritana doc

«Un’emozione indescrivibile, sembra di aver vinto un campionato. Ne abbiamo passate tante, io stessa combatto con un ginocchio da mesi. I playout sono come i derby, esperienza e testa contano più della tecnica», spiega la play/guardia Rachele Niola, ormai veterana. «In condizioni normali avremmo avuto un’altra classifica, ma ora contava solo impedire che un’istituzione come il Cus retrocedesse e abbiamo lottato, unite, per non condizionare il futuro della società e dei bimbi che sognano la prima squadra».

RIPRODUZIONE RISERVATA