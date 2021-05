Cus Cagliari, è il giorno 

Pomeriggio e palla a spicchi di fuoco per Techfind Selargius e Cus Cagliari. Alle 15 la prima giocherà a San Giovanni Valdarno con l’intenzione di portare alla “bella” la serie della semifinale playoff; alle 16.30 il secondo sarà più che mai desideroso di chiudere quella playout col Jolly Livorno, già battuto in Toscana e oggi di scena al PalaCus.

Techfind senza paura

Quello di sabato pomeriggio, costato il 55-67 in gara1 al PalaVienna, è stato solo un incidente di percorso? Numeri alla mano si può dire di sì, perché San Salvatore e San Giovanni hanno viaggiato gomito a gomito per tutta la stagione e negli scontri diretti della regular season si sono fronteggiati e battuti in trasferta a vicenda per un solo canestro. Quindi quel -12 incassato da Granzotto e company non è figlio di un divario tecnico ma conseguenza della prestazione sottotono delle giallonere in una partita tenuta aperta fino all’ultimo, ma non giocata come il Selargius avrebbe voluto. «Abbiamo analizzato bene il match, individuato le cose che abbiamo fatto meno bene e che cercheremo di correggere per presentarci in maniera ottimale per gara2», spiega coach Fioretto. «In una semifinale le prestazioni devono essere di livello e invece non abbiamo avuto la giusta intensità per 40’ e la difesa non è stata scaltra e solida come di consueto. Ma in fondo questo mi tranquillizza, so bene di cosa è capace la mia squadra e mi aspetto che, come col Brescia, sappia fronteggiare qualsiasi mossa a sorpresa delle avversarie».

Al PalaCus per chiuderla

Pur senza Erika Striulli e Federica Madeddu, le universitarie hanno aperto la serie playout col Jolly con un 49-51 più prezioso dell’oro. E oggi avranno la prima delle due opportunità a disposizione per chiudere una stagione asfissiante e assicurarsi un altro anno in A2. «In Toscana siamo andati molto bene dal punto di vista difensivo e tenuto il punteggio abbastanza basso, tuttavia loro sono state brave a segnare da tre e stavolta dobbiamo cercare concederne meno», sottolinea coach Federico Xaxa. «Siamo determinati, vogliamo ripetere una prestazione di carattere come a Livorno, e anche se ogni gara fa storia a sé, siamo convinti che possiamo far anche meglio soprattutto in avanti, cercando di attaccare ancora di più l’area. Proveremo a chiudere con tutte le nostre forze, dopo un numero insostenibile le partite le mie ragazze si stanno dimostrando straordinarie, sono coese e non vogliono mollare di una virgola. Fondamentalmente è “mors tua vita mea”, il livello tecnico è quello e chi ha più testa va avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA