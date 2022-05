Cus Cagliari, che peccato 

S. GIOVANNI V. 49

CUS CAGLIARI 46

Bruschi S.G. Valdarno : Vespignani 5, Ramò, Bove 20, Peresson 10, Cvijanovic, Olajide 5, Lazzaro 2, Gatti, Milani 7, Sontsa ne, Tibè ne. Allenatore Matassini

Cus Cagliari : Puggioni 6, Striulli 4, Caldaro 13, Prosperi 3, Ljubenovic 3, Saias, Cecili 6, Madeddu ne, Gagliano 11, Piludu ne. Allenatore Xaxa

Parziali : 9-6; 23-12; 37-23



Un cuore enorme non basta al Cus Cagliari, battuto a San Giovanni Valdarno in Gara 1 dei quarti di finale playoff della A2 Femminile. Nonostante una giornata poco felice al tiro (27% complessivo dal campo) le universitarie hanno dato filo da torcere alle toscane, guadagnandosi l’opportunità - a 10” dal termine - di portare la sfida al supplementare. L’ultima zampata, però, non è arrivata, e la Bruschi ha chiuso i giochi grazie a una tripla di Bove.

Federico Xaxa, tecnico rossoblù, elogia la prova delle sue: «La squadra è stata straordinaria», commenta, «l’ho vista combattere su ogni pallone e difendere ai limiti della perfezione per tutti i 40 minuti. Benché sia squadra ricca di talento, Valdarno ha sempre dovuto faticare tantissimo per realizzare. Avremmo sen- z’altro dovuto giocare meglio l’ultimo possesso offensivo, in cui si è fatta sentire la mancanza di Striulli. È un peccato, ma non posso che essere soddisfatto per la prestazione». Il Cus promette ancora battaglia nel secondo atto della serie, mercoledì a Sa Duchessa: «Non siamo una vittima sacrificale», conclude il coach, «questa gara lo ha confermato. Proveremo a riportare la serie al PalaGalli».



RIPRODUZIONE RISERVATA