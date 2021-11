Cus Cagliari, ancora tre 

Missione tre punti completata dopo un match dominato (25-14, 25-16, 25-14) contro quell'Isola Sacra che «nonostante il periodo difficile resta una formazione con buone individualità». Parola di coach Ammendola, soddisfatto per il 3-0 del suo Cus Cagliari contro i laziali nel duello domenicale del gruppo H di B maschile.



Qualità

«Sabato scorso abbiamo fatto una gara positiva in casa di una grande squadra come Smi Roma», ha commentato il tecnico dei cagliaritani nel post partita, «Ma contro Fiumicino siamo stati ordinati, abbiamo contrattaccato bene e la qualità del muro è stata ottima. Il 3-0 è un bel segnale dopo l'ultima sconfitta: i ragazzi sono sempre stati mentalmente in partita». A quota 11 e a più uno sul Sarroch, reduce dal bel 3-1 nel derby con Sant'Antioco, il Cus è atteso ora da un periodo definito “caldo” dal proprio allenatore. «Giocheremo tre gare in otto giorni. La prossima sarà il derby con la Silvio Pellico (vittoriosa sabato contro un Tortolì, ancora a secco di punti, ndr ), ha dichiarato Ammendola a proposito di un Cus che, dopo l'ultimo successo, non vuole più fermarsi. «Al momento noi e le altre squadre siamo tutte vicine nelle parti alte della classifica. Abbiamo già giocato due scontri diretti in trasferta ma restiamo lì».



Inarrestabile Palau

Tre set fotocopia (25-16) e trono del gruppo A di B1 femminile ancora una volta rafforzato. Anche la Capo d'Orso non ha deluso le aspettative in casa di Orago, mettendo in fila con un 3-0 la gioia numero sette in altrettante gare disputate e salendo a quota 21 nel girone. «Oggi sono scese in campo le seconde linee e ho ricevuto un'ottima risposta da parte loro», ci ha raccontato coach Guidarini alla fine di un match dominato da Palau, «Abbiamo deciso di cambiare la palleggiatrice, una banda e il libero, ruoli chiave per la manovra di una squadra. Giocare poco non è mai semplice ma le ragazze si sono fatte trovare pronte. Il nostro obiettivo? Mantenere tre punti di vantaggio su Legnano per arrivare bene allo scontro diretto con loro del 18 dicembre», ha aggiunto il tecnico, atteso con le sue ragazze dalle sfide con Settimo Milanese e Novate prima del big match con la seconda in classifica. Altri due step per proseguire a tutto gas sui binari del primo posto.



