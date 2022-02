Curreli, il cuore a Carbonia  

«Forse sì, avrei giocato di più, ho anche pensato che sarei stato bene in Promozione o in Eccellenza, ma il Carbonia e la D sono un’altra cosa, il calcio è il mio unico lavoro e in città peraltro mi sono trasferito a vivere con la famiglia quindi sono pure diventato carboniense».

La politica dei piccoli passi (leggi un punto a partita) non porta lontano. E soprattutto non porta alla salvezza, che per il Carbonia ultimo in classifica passa stasera anche attraverso il campo della Vis Artena. La formazione di David Suazo ci arriva dopo l’1-1 contro il Gladiator (i minerari vincevano sino a 6’ dal termine) e il 3-3 contro l’Afragolese (era 2-1 e match point del 3-1 fallito), gara quest’ultima in cui si è fatto largo a spallate Samuele Curreli. Il 33enne ex idolo del Narcao “meravigliao” che 10 anni sbancava i campi di mezza Sardegna. Mezza punta con predilezione innata per il mancino, fisico asciutto, giramondo (si fa prima ad elencare le squadre in cui non ha militato) è anche su di lui che fa affidamento Suazo per fare punti pesanti «alla nostra portata – ammette l’allenatore – perché è palese che la squadra abbia cambiato marcia».

Curreli, a 33 anni la D è un campionato che riesce ad affrontare con vigoria per tutti i 90 e passa minuti, dato che talvolta non parte da titolare?

«Non sono più il ragazzo di prima ma sto bene, il fisico asciutto mi aiuta come pure l’innalzamento del tasso tecnico della squadra che in questa seconda fase del campionato sta dando tutto e domenica si è visto: è proprio un mutamento radicale di cui dobbiamo cogliere i frutti».

Arriva a Carbonia dopo l’addio al Villamassargia: avrebbe avuto più spazio nei campionato minori?

«Forse sì, avrei giocato di più, ho anche pensato che sarei stato bene in Promozione o in Eccellenza, ma il Carbonia e la D sono un’altra cosa, il calcio è il mio unico lavoro e in città peraltro mi sono trasferito a vivere con la famiglia quindi sono pure diventato carboniense».

Anche, ma non solo, proprio per una questione di lavoro tre anni e mezzo fa lasciò il Carbonia primo in Eccellenza e poi promosso in D, per accasarsi alla Monteponi di Iglesias: come è andata a finire?

«Premetto che io sarei anche voluto restare al Carbonia, ma ho accettato il trasferimento anche per questioni occupazioni ma è finita che poi il posto di lavoro dopo qualche tempo non c’era più: allora ho proseguito con il calcio, sono finito in D al Lanusei, ho accettato col Villamassargia di avvicinarmi al Sulcis e lo scorso novembre non ho esitato un solo istante prima di tornare a Carbonia di cui, a dirla tutta, conservavo contatti e un bel ricordo».

A gestire il suo estro, David Suazo, idolo dei rossoblù.

«Talmente idolo che a me e ad alcuni compagni capita di chiedergli qualcosa sulle sue gesta: anche se il momento è infelice e siamo ultimi, però l’allenatore ha un ottimo modo di porsi, dà a tutti una seconda possibilità di recuperare sebbene poi abbia il coraggio delle sue scelte».

Quindi c’è spazio ora e dopo per Curreli?

«Il mio orizzonte non è di 2-3 anni: voglio che vada ben oltre».

