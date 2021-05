Cure negate nell’Isola «Un viaggio a ostacoli sulla mia carrozzina»  

Un ragazzo con tanta voglia di vivere, costretto su una carrozzina da oltre trent’anni: Cristian Martis, monserratino classe 1978, è affetto da una malattia genetica che lo costringe a viaggiare spesso per potersi curare, visto che in Sardegna nessuno è in grado di aiutarlo. La distonia di torsione lo ha colpito quando avevo solo 6 anni: i forti spasmi muscolari si sono aggravati, fino alla inchiodarlo sulla sedia a rotelle. La stessa malattia ha colpito anche la nonna, la mamma e la sorella. La sua è una forma più grave.

Il centro specializzato

La tempra del giovane monserratino però non è stata scalfita: è riuscito a finire le scuole dell’obbligo arrivando prima al diploma e poi all’università. Nel 2011, in un momento di lotta durissima contro la malattia, una svolta: un medico consiglia alla sua famiglia di rivolgersi ad un centro specializzato in Francia, a Montpellier. Cristian Martis riesce quindi a farsi operare: gli viene impiantato uno stimolatore celebrale che riesce a controllare gli effetti della malattia. Il giovane è così riuscito a laurearsi in ingegneria elettronica e diventare vicecampione italiano di bocce. Allo stesso intervento si sono poi sottoposti i familiari che, come lui, sono costretti a tanti viaggi in Francia perché l’impianto ha bisogno di una costante verifica della batteria oltre che alle necessarie e periodiche regolazioni.

I disagi

I viaggi non sono certo agevoli, e la sedia a rotelle elettrica di Martis ha bisogno di un certo spazio a bordo degli aerei. Questo aspetto, durante l’ultima trasferta, è costato diversi contrattempi che hanno trasformato tutto in un’odissea. «È da vent’anni che ci rechiamo in Francia per i controlli, mai come questa volta mi sono sentito umiliato», racconta Martis con un messaggio, «domenica 16 maggio alle 10, sono partito con mia sorella, dopo aver aspettato settimane per la conferma dei posti da parte di Air France. Tutto bene fino a Roma, ma nella Capitale sono iniziati i problemi: la carrozzina infatti non poteva entrare in aereo per il secondo volo perché non ci stava». Sbigottiti, Cristian Martis e la sorella Emanuela hanno chiesto spiegazioni: sarebbero dovuti infatti arrivare a Parigi e da lì prendere un nuovo volo fino a Montpellier: «Ci hanno fatto perdere il volo e ci hanno imbarcati per Parigi col volo successivo con la promessa che ci avrebbero trovato un albergo confortevole a Parigi. Avrebbero poi provveduto a farci imbarcare la mattina successiva per Montpellier», continua Martis, «nel frattempo abbiamo avvisato l’ospedale anche perché il tampone obbligatorio effettuato a Cagliari il 14 scadeva il 16 notte. Una volta risolto il problema del tampone, ci hanno ristorati e fatto imbarcare sul volo per Parigi. Arrivati nella capitale francese alle 22, ci hanno accompagnato in un albergo dentro l’aeroporto, ma una volta arrivati in camera, era ormai mezzanotte, un’altra amara sorpresa: camera senza bagno per i disabili».

L’appello

Un’avventura per i due fratelli che nonostante tutto sono comunque riusciti a raggiungere l’ospedale per fare i controlli e poi rientrare in Sardegna non senza difficoltà e con tanto rammarico: «Non è possibile che non si trovi una soluzione nell’isola per chi soffre di questa patologia», tuona Emanuela Martis, «siamo una quindicina, tutti costretti a continui viaggi in Francia per fare i controlli. L’assessore regionale ci aveva promesso, prima della pandemia, che avrebbe creato un reparto apposito in un ospedale cagliaritano. Non oso immaginare cosa possa succedere se qualcuno di noi dovesse stare male e avere necessità urgente di un medico specialista».

