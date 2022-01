Cure anti-virus in 11 ospedali sardi 

Esprime grande soddisfazione il primario di Malattie Infettive del Santissima Trinità Goffredo Angioni: «Da settimane sollecitavo questa decisione, ne ho parlato con il dottor Tidore appena è diventato direttore generale della Asl di Cagliari. L’Aifa fa un monitoraggio settimanale e finora i numeri in Sardegna sono sconfortanti, soprattutto se paragonati a regioni come Liguria e Marche, con una popolazione come la nostra».

Sono: il Santissima Trinità e il Brotzu di Cagliari e il Policlinico di Monserrato, il Cto di Iglesias, il Nostra Signora di Bonaria di San Gavino, il San Martino di Oristano, il San Francesco di Nuoro, il Nostra Signora della Mercede di Lanusei, le Cliniche San Pietro di Sassari, il Marino di Alghero e il Giovanni Paolo II di Olbia. L’assessore Mario Nieddu ha scritto ieri alle aziende sanitarie dell’Isola per invitarle a procedere con urgenza, e nella determinazione della direzione generale si specifica che «i medici prescrittori devono provvedere all’iscrizione sulla piattaforma Aifa dei Registri selezionando “reparto Covid”, e «le direzioni sanitarie delle Asl devono provvedere tempestivamente all’abilitazione dei prescrittori», cioè degli specialisti che possono stabilire queste terapie. «La vaccinazione e le buone pratiche anti-contagio restano la nostra arma più efficace», sottolinea Nieddu, «ma nella guerra contro il virus i nuovi farmaci rappresentano uno strumento utile per prevenire forme più gravi della malattia nelle fasi precoci, in tutti i soggetti che presentano uno o più fattori di rischio, come pazienti oncologici, diabetici, ipertesi o trapiantati».

Via libera in Sardegna all’utilizzo capillare degli anticorpi monoclonali e delle pillole anti-Covid. L’assessore alla Sanità ha autorizzato undici ospedali alla somministrazione, e di fatto ha stabilito che tutti questi centri – non soltanto quelli formalmente Covid – possono e devono curare i malati positivi, aprendo spazi ad hoc. Una svolta , insomma, che certifica l’enorme quantità di pazienti sparsi in tutte le strutture dell’Isola e l’impossibilità di provare a farli prendere in carico esclusivamente nei reparti titolati, già saturi e allo stremo delle forze.

Via libera in Sardegna all’utilizzo capillare degli anticorpi monoclonali e delle pillole anti-Covid. L’assessore alla Sanità ha autorizzato undici ospedali alla somministrazione, e di fatto ha stabilito che tutti questi centri – non soltanto quelli formalmente Covid – possono e devono curare i malati positivi, aprendo spazi ad hoc. Una svolta , insomma, che certifica l’enorme quantità di pazienti sparsi in tutte le strutture dell’Isola e l’impossibilità di provare a farli prendere in carico esclusivamente nei reparti titolati, già saturi e allo stremo delle forze.

La decisione

Sono: il Santissima Trinità e il Brotzu di Cagliari e il Policlinico di Monserrato, il Cto di Iglesias, il Nostra Signora di Bonaria di San Gavino, il San Martino di Oristano, il San Francesco di Nuoro, il Nostra Signora della Mercede di Lanusei, le Cliniche San Pietro di Sassari, il Marino di Alghero e il Giovanni Paolo II di Olbia. L’assessore Mario Nieddu ha scritto ieri alle aziende sanitarie dell’Isola per invitarle a procedere con urgenza, e nella determinazione della direzione generale si specifica che «i medici prescrittori devono provvedere all’iscrizione sulla piattaforma Aifa dei Registri selezionando “reparto Covid”, e «le direzioni sanitarie delle Asl devono provvedere tempestivamente all’abilitazione dei prescrittori», cioè degli specialisti che possono stabilire queste terapie. «La vaccinazione e le buone pratiche anti-contagio restano la nostra arma più efficace», sottolinea Nieddu, «ma nella guerra contro il virus i nuovi farmaci rappresentano uno strumento utile per prevenire forme più gravi della malattia nelle fasi precoci, in tutti i soggetti che presentano uno o più fattori di rischio, come pazienti oncologici, diabetici, ipertesi o trapiantati».

L’esperto

Esprime grande soddisfazione il primario di Malattie Infettive del Santissima Trinità Goffredo Angioni: «Da settimane sollecitavo questa decisione, ne ho parlato con il dottor Tidore appena è diventato direttore generale della Asl di Cagliari. L’Aifa fa un monitoraggio settimanale e finora i numeri in Sardegna sono sconfortanti, soprattutto se paragonati a regioni come Liguria e Marche, con una popolazione come la nostra».

Nella settimana dal 13 al 19 gennaio le prescrizioni di anticorpi monoclonali nell’Isola sono state 48 (in aumento comunque del 20% rispetto alla settimana precedente), nelle Marche 226, in Liguria 95, in tutta Italia 2.512.

«Finora teoricamente potevamo farli solo noi nel centro-sud della Sardegna», prosegue Angioni, «però ci siamo riusciti poco. Il trattamento con i monoclonali richiede una stanza apposita, il supporto di un infermiere, un carrello delle emergenze, insomma, li abbiamo fatti fino a quando abbiamo avuto uno spazio libero, da quando siamo di nuovo strapieni non è stato più possibile. Per questo ben venga l’autorizzazione di diversi punti, dobbiamo incrementare l’uso di queste terapie».

Cosa sono

Spiega Angioni che queste cure «sono destinate a chi ha una forma iniziale di infezione, però ha fattori di rischio tali per cui ci sono alte probabilità che il decorso possa essere ingravescente, ad esempio diabetici, immunosoppressi, grandi obesi. I monoclonali sono in endovena, ci vuole un luogo dove possano essere fatti sotto controllo medico. La somministrazione dura trenta minuti, per l’ora successiva il paziente viene monitorato e poi può tornare a casa. Gli antivirali invece sono in compresse, il trattamento completo di quello più usato in Italia, il Molnupiravir, è di 40 pastiglie (8 al giorno per 5 giorni). Danno ottimi risultati, ma a condizione che si facciano nella fase iniziale della malattia, perché incidono sulla replicazione del virus. Quindi è fondamentale che il paziente segnali i sintomi, faccia il tampone, abbia un risultato positivo nel più breve tempo possibile, e si rivolga subito al centro».

L’Aifa

La determinazione Aifa sull’utilizzo in fase precoce degli antivirali Molnupiravir e Remdesivir è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale e dal giorno dopo è partito il monitoraggio. Di fatto però la distribuzione è stata avviata il 4 gennaio da parte della struttura commissariale (i costi sono tutti a carico dello Stato, l’hub di stoccaggio per l’Isola è la farmacia del Santissima Trinità e il responsabile Fabrizio Businco) successivamente sono iniziate le prescrizioni e l'inserimento dei pazienti nei registri. Ad aver richiamato l'attenzione nelle ultime settimane è stato appunto il Molnupiravir (Lagevrio) di Merck-Msd, il primo antivirale orale specifico contro il Sars-Cov-2 che riduce di circa il 30% i ricoveri e i decessi e sembrerebbe efficace anche contro le varianti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata