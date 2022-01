Cura Zeman per il Lanusei di Biagioni  

Sarà un Lanusei molto rinnovato quello che si ripresenterà in Serie D dopo le festività. Le quattro sconfitte consecutive hanno lasciato il segno nella formazione ogliastrina, che alla vigilia di Natale ha annunciato Oberdan Biagioni come nuovo tecnico, all'indomani dell'esonero di Stefano Campolo. Per l'ex allenatore dell'Olbia, che sarà presentato domani a mezzogiorno allo stadio (interrompendo così il silenzio stampa che la società ha imposto dopo la sconfitta con l'Ostiamare del 22 dicembre), la prima settimana completa con il nuovo gruppo a sua disposizione è già iniziata ieri pomeriggio, quando la squadra si è ritrovata al “Lixius” per la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo: c'è da preparare la partita in casa col Cassino del 9 gennaio. Biagioni ha potuto conoscere la squadra da lunedì scorso, quando è arrivato a Lanusei e ha guidato la prima seduta.

Nuova organizzazione

Biagioni ha da subito impostato il Lanusei sul 4-3-3, il suo modulo di riferimento: uno schema tattico che si porta dietro da quando era calciatore, visto che è quello con cui ha giocato nel suo primo anno di Serie A, la stagione 92-93 nel Foggia di Zeman. Rispetto alla prima parte di stagione con Campolo in panchina il nuovo allenatore cerca un gioco più offensivo, con meno fraseggio ma ricerca immediata della porta e tanto movimento. L'obiettivo, in tal senso, è riuscire a far ingranare un attacco a ora piuttosto spento: 14 i gol realizzati, solo Latte Dolce (13) e Carbonia (11) ne hanno segnati meno, ma entrambe hanno partite da recuperare a differenza dei biancorossoverdi. Anche per questo motivo la società è alla ricerca di un attaccante dalle possibilità che ancora offre il mercato.

Punti salvezza

Con 13 punti il Lanusei ha chiuso il 2021 al quintultimo posto, senza vittorie dal 21 novembre: piazzamento che a fine stagione vorrebbe dire dover giocare i playout, con la gara secca in casa con la quartultima. La salvezza diretta, obiettivo principale della società, è a -5 ed è occupata proprio dal prossimo avversario, il Cassino, reduce da tre 1-1 consecutivi. L'ultimo, contro la capolista Giugliano il 22 dicembre, è arrivato grazie a un gol di Kawsu Darboe, rientrato nelle scorse settimane nella formazione laziale proprio dal Lanusei, dove aveva collezionato dieci presenze fra campionato e coppa. Così come il gambiano nelle ultime settimane sono partiti Raimo, Ravanelli, Vari e negli scorsi giorni anche Gualtieri e Meledandri: dovrebbe arrivare anche un centrocampista.