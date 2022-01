Cura il fidanzato malato, licenziata 

Per la ditta che gestisce l’appalto dei parcheggi a pagamento era assente ingiustificata dal lavoro. Lei, però, stava assistendo il suo compagno, malato terminale, scomparso un mese fa. Non bastava il dolore per la grave perdita: per l’ausiliaria della sosta, in servizio in città, dopo alcune diffide è arrivata anche la lettera di licenziamento. Una storia controversa sulla quale vuole fare chiarezza anche il Comune che ha convocato negli uffici di piazza Eleonora i responsabili della Easy Help di Recanati e della Stop di Macerata.

La storia

Tutto ha inizio con la diagnosi di una malattia che non lascia speranze: per poter stare accanto al compagno la donna chiede di poter usufruire di ferie anticipate e permessi non retribuiti, ma dall’azienda rispondono picche. Le vengono contestate assenze ingiustificate dal 7 al 30 dicembre, viene sospesa dal lavoro per alcuni giorni. Terminato il periodo di sanzione, si presenta in ufficio ma le viene impedito di prendere servizio in attesa di nuovi provvedimenti disciplinari, che arrivano puntuali. «Approfondiremo l’accaduto con i responsabili delle due aziende, vogliamo vederci chiaro» dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Pinna.

Le criticità

Un appalto controverso quello dei parcheggi a pagamento, finito più volte nell’occhio del ciclone. A dicembre, rispondendo ad un’interrogazione di alcuni consiglieri di minoranza, la Giunta aveva fatto sapere di avere inviato al gestore alcune diffide per presunte inadempienze. «La situazione non è migliorata - sbotta il capogruppo del Partito democratico Efisio Sanna - Piuttosto che inviare lettere di licenziamento, la ditta dovrebbe implementare l’organico, deficitario rispetto a quanto previsto dal capitolato». L’esponente di opposizione invita l’esecutivo Lutzu a farsi garante della correttezza nei rapporti tra il gestore e il personale dipendente. «La vicenda - dichiara Sanna - è stata gestita dall’azienda senza un briciolo di umanità. Occorre anche chiarire se tra le assenze contestate all’ausiliaria della sosta, rientrino anche quelle in cui la dipendente si è presentata al lavoro, ma è stata respinta». Sul servizio Sanna è critico: «Di tutte le apparecchiature previste nell’offerta solo i parcometri sono stati sistemati. Che fine hanno fatto i pannelli fotovoltaici, le colonnine per le auto elettriche e i tagliandi di cortesia?». Altri dubbi sugli incassi. «Vorremmo sapere se e quanto il gestore ha versato nelle casse comunali. La Giunta faccia rispettare regole e contratti».