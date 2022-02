Cura d’arte per il rione morente 

Chiara Manca, 34 anni, di Nuoro lancia la sfida nel riportare i giovani nel quartiere storico di Santu Predu a Nuoro. Un progetto cominciato il 14 dicembre 2018, con l’apertura di Manca Spazio: attualmente sono state realizzate 40 mostre, ognuna con il proprio catalogo. «La galleria d'arte Chironi 88 si trovava a San Pietro e Sandrina Piras è stata la mia maestra d'arte - racconta Chiara Manca -. Essendo stata sua allieva ho preso come sede di Mancaspazio l'ambiente da lei scelto. L'ho fatto per mantenere il filo del luogo e del metodo da lei insegnatomi. L'ho conosciuta all'Archivio Maria Lai. È stata la gallerista più importante tra gli anni ‘60 e ‘90, mi ha motivato e incoraggiato tantissimo».

Involuzione

Da quel periodo tutto è cambiato per il rione che ha nutrito i grandi dell'Atene Sarda. Chiara guarda avanti,nel filo affidatole da Sandrina. «È stata una decisione importante per me. Quando lei è scomparsa è stato come uno schiaffo. Una scossa che mi ha portato alla decisione di aprire – spiega Manca -. Nel frattempo la mia indole era quella di un’archivista: ho fatto la consulenza per l'archivio Sciola, EGGMANN e adesso sono all'interno dell'archivio Emilia Palomba». Una preparazione non indifferente.

Rione

Chiara Manca studia a Cagliari Beni Culturali e Storia dell'Arte, dal 2013 al 2018 lavora all'Archivio Maria Lai. Nell'agosto del 2018 decide di provare a lavorare da sola aprendo MancaSpazio. Lanciando la scommessa sul lavoro e sui giovani in un quartiere che ormai stava morendo. La solidarietà dei santupredini la spinge a proseguire nella sua attività. «Grazie alla partecipazione del quartiere lo spazio è sempre molto frequentato e sono sostenuta da tutti i residenti - racconta felice Manca – Anche per problemi di qualsiasi tipo, come ad esempio quelli tecnici, da parte loro c'è molta solidarietà. Il bar di Christine poi, accanto allo spazio espositivo e galleria, dona vita al quartiere. Ci supportiamo tanto, soprattutto durante l'inaugurazione di nuove mostre. Riesce ad alleggerire l'attesa e a creare nuovi legami».