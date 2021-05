Cup tra disservizi e assembramenti 

La situazione del Cup (centro unico di prenotazione) dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili è diventata insostenibile. A denunciare il perdurare di questa criticita è lo stesso sindaco Luca Pilia che ieri mattina si è recato nel nosocomio per verificare di persona lo stato delle cose. «Ricevo tante telefonate e messaggi dai cittadini - ha detto il sindaco – c'è una sola dipendente e non è sufficiente, ci siamo stancati».

Il disservizio

Negli sportelli del ticket e del Cup manca il personale. Per poter fare le prenotazioni bisogna recarsi in ospedale nei pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 14,30 alle 17. Così le file e gli assembramenti stanno aumentando a vista d'occhio. Nell’ingresso dell'ospedale a momenti si contano anche 40 persone. C’è solo una guardia giurata che misura la temperatura e cerca di far mantenere le distanze e rispettare l’ordine. «Abbiamo sollecitato più volte - ha affermato il sindaco – ma non c'è stata nessuna risposta, non si può pensare che i cittadini che arrivano da diverse parti del territorio debbano fare ore di fila». Infatti è possibile prenotare in presenza solo ad Isili così arrivano utenti da diversi territori come la Trexenta, la Barbagia ma anche la Marmilla. E qualcuno rischia persino di andare via senza prenotazione.

La protesta

«Mi vergogno di una politica che viene dall'alto - ha detto Ilse Atzori, in attesa davanti l'ufficio - e che organizza tutto ciò a scapito di noi poveri disperati, inoltre se si vuole prenotare tramite fascicolo, Isili con il suo ospedale non è contemplato». «Ieri pomeriggio - ha raccontato Rina Murgia un'altra utente – ci hanno detto che avrebbero sbrigato solo 30 ricette e non 30 persone». Un ulteriore disservizio che grava soprattutto sugli anziani e sui cittadini che arrivano dai paesi del Sarcidano.

L’appello

«Serve assolutamente un incremento di personale - ha aggiunto Luca Pilia - se questa situazione dovesse continuare non mancherà la protesta generalizzata». Anche il consigliere comunale Giuseppe Orrù è preoccupato. Nei giorni scorsi si è recato nello sportello del Cup. «Una situazione assurda – ha commentato – non si può accettare che si continui così, il problema va risolto in tempi brevi». Arrivano lamentele anche sulla sala prelievi, dove bisogna aspettare fino a un mese e mezzo. «Non sono tempi da paese civile - commenta il sindaco – se si creano disservizi nel settore pubblico la gente si sposta nelle strutture private con ulteriori costi aggiuntivi. Non si può andare avanti così».

