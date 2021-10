Cup chiusi, esplode la protesta 

Scaduti i contratti con gli interinali, chiusi i Centri unici di prenotazione delle Case della salute di Carloforte, Sant’Antioco e Giba: un altro prezioso servizio tolto ai cittadini. Abbastaanza per provocare una nuova ondata di protesta da parte dei sindaci dei tre del Sulcis per i continui disservizi e disagi provocati alle comunità locali.

Servizio negato

L'impossibilità di prenotare alcuni esami presso le sedi territoriali impedisce ai cittadini – ha detto il sindaco di Giba, Andrea Pisanu - di poter usufruire delle più elementari prestazioni sanitarie quali, per esempio, un banale prelievo venoso. Riteniamo questo atteggiamento dell’Ats molto pregiudizievole per i cittadini dei nostri paesi, che assistono alla continua diminuzione del livello qualitativo delle prestazioni sanitarie loro offerte». Da qui, insieme ai primi cittadini Ignazio Locci (Sant’Antioco) e Salvatore Puggioni (Carloforte), centri in cui sussistono Case della salute, e agli altri sindaci del territorio, Pisanu ha inviato una dura lettera di protesta all’assessorato regionale alla Sanità, l’Ares e all’Ats per illustrare i continui disagi a cui sono costretti gli abitanti del Sulcis Iglesiente che necessitano di cure e assistenza sanitaria.

La lettera

«Nei giorni scorsi abbiamo appreso che il servizio Cup operativo nelle Case della salute dei nostri Comuni è stato nuovamente sospeso in quanto sarebbero giunti a termine i contratti dei lavoratori interinali impiegati nei rispettivi sportelli. In realtà – denunciano – i lavoratori sarebbero stati trasferiti allo sportello Cup dell’ospedale Sirai di Carbonia a discapiti di quelli esistenti presso le sedi periferiche». Rendendo, di fatto, inutile il ricorso alle strutture decentrate, con tanti disagi per gli utenti locali. «Non possiamo che stigmatizzare l’atteggiamento serbato dalla Sanità regionale nei nostri confronti del nostro territorio, ancora una volta – concludono i sindaci – pesantemente penalizzato da scelte organizzative prive di qualsivoglia logica». Da qui, appunto, oltre l’ipotesi di azioni di protesta con mobilitazione generale, la richiesta urgente di riattivazione degli sportelli territoriali.