Cuore e testa:  Mazzarri crede nell’impresa 

Non c'è spazio per i ricordi, ma neanche per la paura, nonostante il Napoli arrivi da un pari a Barcellona e si giochi l'aggancio al Milan: «Tutti conosciamo il loro valore, ma dobbiamo pensare solo a noi. Perché se facciamo per tutta la partita le cose che sappiamo, possiamo mettere in difficoltà anche le grandi. Lo abbiamo dimostrato a Bergamo». Sottolinea «per tutta la partita», Mazzarri, e si toglie un sassolino: «Ripensandoci, a mente fredda, sono ancora arrabbiato per come abbiamo buttato due punti a Empoli. Dobbiamo essere presenti per tutti i 95 minuti. Per fortuna stiamo recuperando diversi giocatori, ma non possiamo gettare via punti per cali di tensione. Abbiamo fatto passi avanti, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto». Stasera un nuovo esame: «Mi aspetto una concentrazione, un'aggressione, per 95'. Senza cali di tensioni che, con squadre così, possono costarci caro». Un occhio al Napoli: «Dovremo essere bravi nella fase passiva, perché se li lasciamo giocare, ci fanno girare la testa. Tra l’altro, sono tornati fuoriclasse come Mertens e Koulibaly, dovremo essere bravi a fare quello che ci siamo detti negli ultimi allenamenti».

Oggi il Napoli, domenica il Torino. Walter Mazzarri, in sette giorni, ritrova parte del suo passato. Ma il tecnico di San Vincenzo pensa solo al presente: «Saluterò qualcuno, ma poi saranno solo avversari. Per me ora c'è solo il Cagliari e la sua salvezza. Quando sono arrivato, pensavo potesse essere un'avventura più agevole, invece solo ora nel ritorno stiamo facendo quello che piace a me».

Oggi il Napoli, domenica il Torino. Walter Mazzarri, in sette giorni, ritrova parte del suo passato. Ma il tecnico di San Vincenzo pensa solo al presente: «Saluterò qualcuno, ma poi saranno solo avversari. Per me ora c'è solo il Cagliari e la sua salvezza. Quando sono arrivato, pensavo potesse essere un'avventura più agevole, invece solo ora nel ritorno stiamo facendo quello che piace a me».

Solo il Cagliari

Non c'è spazio per i ricordi, ma neanche per la paura, nonostante il Napoli arrivi da un pari a Barcellona e si giochi l'aggancio al Milan: «Tutti conosciamo il loro valore, ma dobbiamo pensare solo a noi. Perché se facciamo per tutta la partita le cose che sappiamo, possiamo mettere in difficoltà anche le grandi. Lo abbiamo dimostrato a Bergamo». Sottolinea «per tutta la partita», Mazzarri, e si toglie un sassolino: «Ripensandoci, a mente fredda, sono ancora arrabbiato per come abbiamo buttato due punti a Empoli. Dobbiamo essere presenti per tutti i 95 minuti. Per fortuna stiamo recuperando diversi giocatori, ma non possiamo gettare via punti per cali di tensione. Abbiamo fatto passi avanti, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto». Stasera un nuovo esame: «Mi aspetto una concentrazione, un'aggressione, per 95'. Senza cali di tensioni che, con squadre così, possono costarci caro». Un occhio al Napoli: «Dovremo essere bravi nella fase passiva, perché se li lasciamo giocare, ci fanno girare la testa. Tra l’altro, sono tornati fuoriclasse come Mertens e Koulibaly, dovremo essere bravi a fare quello che ci siamo detti negli ultimi allenamenti».

Il mio nemico carissimo

Una sfida nella sfida, quella col corregionale Luciano Spalletti. Mazzarri offre il calumet della pace al collega: «Quando sei rivale e alleni squadre per il vertice ci può essere qualche screzio, ma con lui ho fatto il corso di seconda categoria, mangiavamo allo stesso tavolo. È acqua passata e abbiamo un buon rapporto. Poi abbiamo caratteri diversi, ognuno ha la sua personalità e cercherà di battere l'altro».

Tutti insieme

E per battere Spalletti, Mazzarri chiama tutti a raccolta. A partire dai tifosi: «Mi aspetto un grande aiuto, come sempre. I nostri giocatori devono essere spinti al massimo e loro possono farci andare oltre il nostro potenziale. Abbiamo bisogno del nostro pubblico e del suo incoraggiamento fino al fischio finale». E poi la squadra, con qualche acciacco che alimenta alcuni dubbi: «Metterò in campo quelli che mi danno più garanzie, ma con i cinque cambi ci sono sempre 15-16 titolari e lo abbiamo visto anche a Empoli. Dobbiamo fare il possibile e l'impossibile per fare risultato, evitando di avere cali di tensione. Basta gettare punti, come a Empoli, con la Fiorentina e nel girone d'andata: ora si va verso la fine del campionato, le partite sono sempre meno e dobbiamo fare il salto di qualità». Questione di testa, più che di gambe: «Abbiamo fatto scelte forti, ringiovanendo la squadra. I giovani danno entusiasmo, ma anche qualche ingenuità. Dovrò essere più presente dalla panchina per dare coraggio e loro dovranno tenere alta l'attenzione per tutta la partita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata