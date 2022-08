Cuore Cagliari, ribaltato il Cittadella 

Cagliari 2

Cittadella 1

Cagliari (4-3-2-1) : Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert (36’ st Carboni); Nandez (12’ st Rog), Deiola (36’ st Millico), Makoumbou; Pereiro (12’ st Luvumbo), Mancosu; Lapadula (36’ st Pavoletti). In panchina Ciocci, Aresti, Boccia, Di Pardo, Kourfalidis, Lella, Viola. Allenatore Liverani.

Cittadella (4-3-1-2) : Kastrati; Cassandro, Frare, Perticone, Donnarumma; Vita (37’ st Carriero), Danzi (25’ st Mastrantonio), Branca (25’ st Pavan); Antonucci (11’ st Varela); Asencio (25’ st Beretta), Baldini. In panchina Maniero, Felicioli, Del Fabro, Visentin, Mattioli, Tounkara. Allenatore Gorini.

Arbitro: Orsato di Schio.

Reti: nel pt 29’ Asencio; nel st 28’ Mancosu, 42’ Makoumbou.

Note: ammoniti Mastrantonio, Carriero, Varela. Spettatori 14.592, incasso 158.616 euro. Angol 8-2 per il Cagliari. Recupero 1’ e 4’.

Benedetta vittoria. Como, l’irresistibile fascino del suo Lago e la rabbia incontenibile dell’ex Cerri sembrano così lontani stasera: la squadra di Liverani si prende la scena e la partita dando un segnale forte anche dal punto di vista caratteriale di fronte a 14.592 tifosi in delirio. Per quanto non sia stata proprio una passeggiata, tutt’altro, contro un signor Cittadella arrivato nell’Isola baldanzoso, motivato e organizzato, e il gol decisivo di Makoumbou sia arrivato solo a tre minuti dal novantesimo. Cuore e batticuore. Mancosu, proprio lui, e il congolese decisivi, dunque. Ribaltano il vantaggio di Asencio, fissano il punteggio sul 2-1 e formalizzano in extremis una supremazia tecnica abbastanza evidente sin dall’inizio nonostante i tanti, troppi, errori in fase difensiva e altrettanti pericoli sui quali avrà modo di lavorare Liverani in vista della prossima gara, sabato a Ferrara con la Spal. Un altro banco di prova in trasferta, per dare continuità e tastare i margini di crescita.

Primo tempo

Subito dentro Mancosu, al fianco dell’altro trequartista Pereiro e alle spalle della prima punta Lapadula, che stavolta ha vinto il ballottaggio con Pavoletti. Cambia pertanto modulo il Cagliari, passando dal 4-3-3 al 4-3-2-1. In campo dal primo minuto anche Nandez, con lui nel cuore del campo il regista (e capitano per l’occasione) Deiola e l’altra mezzala Makoumbou. Zappa, Altare, Goldaniga e Obert i quattro moschettieri in difesa davanti al portiere Radunovic. Resta il 4-3-1-2, invece, il modulo di riferimento del Cittadella, con il portiere albanese Kastrati, Cassandro, Frare, Perticone, Donnarumma, Vita, Danzi, Branca e il fantasista Antonucci a ridosso della coppia d’attacco Asencio-Baldini, subito pericolosa. Il bomber toscano scuola Inter, addirittura, dopo soli dieci secondi: il tiro al volo segue un disimpegno sbagliato di Makoumbou, si salva in angolo Radunovic. Al volo anche il tentativo di Asencio, alto di non molto. Al 9’ la prima occasione del Cagliari, e che occasione: Kastrati in uscita sbatte la porta in faccia prima a Lapadula poi a Mancosu. Ma al 29’ il Cittadella passa. Dal colpo di testa sotto la porta veneta (alto) al duello (perso) in corsa con Asencio davanti a quella rossoblù è un attimo per Altare. Lo spagnolo gli prende il tempo e col destro gonfia la rete. Il Cagliari accusa il colpo e ha bisogno di qualche minuto per rialzarsi e ripartire. Sfortunato Mancosu, di testa, sul cross di Zappa: trema la traversa. Senza pretese, invece, la staffilata di Deiola dalla distanza.

Ripresa

Subito una chance per Lapadula, lanciato a rete da Mancosu ma anticipato sul più bello dal portiere. Il Cagliari non riesce a sfondare il muro granata e la scossa arriva ancora una volta dalla panchina: fuori entrambi gli uruguaiani, dentro Luvumbo e Rog e avanti tutta con il 4-3-3. E proprio l’angolano accende il match con un tiro a giro all’incrocio (superlativo Kastrati) dopo un’intuizione del solito Mancosu. Le parti si invertono al 27’ e sul cross di Luvumbo, il centrocampista cagliaritano, rientrato nell’Isola appena quattro giorni fa, ci arriva ancora di testa, stavolta, però, in scivolata e pareggia. I rossoblù premono sull’acceleratore. Lapadula colpisce un palo prima di cedere il testimone a Pavoletti, spazio anche a Carboni e Millico. E proprio l’ex Toro, al 42’, consegna la palla del 2-1 a Makoumbou che trova l’angolino basso. Inizia qui, l’anno della ripartenza.

