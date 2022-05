Cuore Cagliari, non è ancora finita 

Emozioni, paura, rabbia, alla fine un sussulto e una speranza. Il Cagliari si aggrappa ad Altare e conquista un pareggio a Salerno, nella bolgia dell’Arechi. Una partita-rodeo, dove è successo di tutto nel secondo tempo dopo una prima parte in cui i rossoblù hanno ben figurato. I campani passano in vantaggio su rigore, il Cagliari se ne vede togliere uno per un fallo di Lykogiannis sul portiere, poi al 99’ la rete di Altare (nella foto di Valerio Spano). La classifica parla chiaro: un punto serviva a poco, ma tiene vive le (deboli) speranze della squadra di Agostini. Aspettando l’Inter, domenica sera.