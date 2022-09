Cuettus ad alta tensione 

In pochi minuti la reazione del web è stata impietosa, tra insulti e tentativi di scoraggiare la rappresaglia anti-cuettus. A tal punto che a tarda sera, dopo quasi 200 commenti al post nel frattempo diventato virale, gli amministratori del gruppo su cui era stato pubblicato hanno rimosso il contenuto. Ieri pomeriggio lo stesso Cheri, a proposito del tentativo di aggressione avvenuto la sera precedente, ha diffuso una nota in cui censurava la violenza: «Ci dissociamo con forza da qualsiasi tipo di manifestazione violenta e la condanniamo. Invitiamo la vittima a denunciare il fatto alle autorità competenti, in modo che atti così vili non si ripetano in una cittadina civile come Tortolì».

In realtà il clima era già stato avvelenato prima del corteo. Intorno alle 20.45, udito il primo sparo di cuettus che annunciava l’inizio de s’imbidu di San Salvatore, Maurizio Cheri, promotore della petizione antitradizionalista che vorrebbe spegnere i botti, ha manifestato il suo dissenso sui social. In un post pubblicato alle 20.50 dall'irriducibile 44enne ha scritto: “Scioppaus. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale”.

La contestazione de is cuettus assume risvolti ad alta tensione. Venerdì sera, mentre il corteo, partito dalla chiesa di Sant’Andrea, raggiungeva la casa del vincitore dell’asta di San Salvatore un residente insofferente ai tradizionali spari ha tentato di aggredire l’addetto al servizio, regolarmente autorizzato e in possesso dei relativi nulla osta all’attività. L’ha fatto impugnando uno strappachiodi e un martello da muratore. È successo nel quartiere di Monte Attu, dove il corteo di fedeli stava accompagnando l’uomo che s’è aggiudicato s’imdidu sul sagrato gremito di gente con un’offerta di 600 euro. Tra le parti, sulla pubblica via, c’è stato un breve ma acceso conciliabolo e il tentativo di aggressione arginato dall’intervento di chi stava partecipando al momento di festa collettiva della comunità.

La contestazione de is cuettus assume risvolti ad alta tensione. Venerdì sera, mentre il corteo, partito dalla chiesa di Sant’Andrea, raggiungeva la casa del vincitore dell’asta di San Salvatore un residente insofferente ai tradizionali spari ha tentato di aggredire l’addetto al servizio, regolarmente autorizzato e in possesso dei relativi nulla osta all’attività. L’ha fatto impugnando uno strappachiodi e un martello da muratore. È successo nel quartiere di Monte Attu, dove il corteo di fedeli stava accompagnando l’uomo che s’è aggiudicato s’imdidu sul sagrato gremito di gente con un’offerta di 600 euro. Tra le parti, sulla pubblica via, c’è stato un breve ma acceso conciliabolo e il tentativo di aggressione arginato dall’intervento di chi stava partecipando al momento di festa collettiva della comunità.

La tensione

In realtà il clima era già stato avvelenato prima del corteo. Intorno alle 20.45, udito il primo sparo di cuettus che annunciava l’inizio de s’imbidu di San Salvatore, Maurizio Cheri, promotore della petizione antitradizionalista che vorrebbe spegnere i botti, ha manifestato il suo dissenso sui social. In un post pubblicato alle 20.50 dall'irriducibile 44enne ha scritto: “Scioppaus. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale”.

Sdegno social

In pochi minuti la reazione del web è stata impietosa, tra insulti e tentativi di scoraggiare la rappresaglia anti-cuettus. A tal punto che a tarda sera, dopo quasi 200 commenti al post nel frattempo diventato virale, gli amministratori del gruppo su cui era stato pubblicato hanno rimosso il contenuto. Ieri pomeriggio lo stesso Cheri, a proposito del tentativo di aggressione avvenuto la sera precedente, ha diffuso una nota in cui censurava la violenza: «Ci dissociamo con forza da qualsiasi tipo di manifestazione violenta e la condanniamo. Invitiamo la vittima a denunciare il fatto alle autorità competenti, in modo che atti così vili non si ripetano in una cittadina civile come Tortolì».

San Salvatore

Intanto le tradizioni de is Festas de sartu, cuettus compresi, resistono in un’era globale e veloce. Venerdì il sagrato gremito di fedeli e curiosi ha certificato che la comunità di Tortolì è legata a doppio filo alle sue consuetudini secolari. Coinvolgente è stato il rito de s’imbidu, l’asta per l’aggiudicazione dei due simulacri, grande e piccolo, del Santissimo Salvatore. Lo sparo di due cuettus ha aperto la gara per assegnare la statua più grande, aggiudicata a Salvatore Cabiddu per 650 euro. Alla richiesta “si du onaus?” (glielo diamo?), la platea ha espresso parere favorevole salutando il momento con applausi scroscianti e un altro sparo. Dopodiché si è aperta la sfida per aggiudicare la statua del Bambinello e alla fine, dopo minuti estenuanti segnati da un silenzio surreale e da emozioni profonde, l’ha spuntata Elena Deiana offrendo 600 euro. Voti religiosi emessi dai familiari per chiedere un aiuto divino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata