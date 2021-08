«Cucio su misura gli abiti sardi per le mie Barbie» 

C’è quella con l’abito da sera rosso, ma anche quella con l’abito tradizionale quartuccese. Poi c’è l’altra vestita un po’ più casual, ma quella affianco ha l’abito da sposa e ancora un abito da sera avorio, blu e verde. Sono le Barbie che Rita Sarritzu veste con abiti rigorosamente cuciti su misura, a mano, e cura come se fossero le sue «bambine». Oggi ne ha circa cinquanta, di ogni genere ed epoca, ma la sua collezione è destinata a crescere.

I ricordi

«È una passione che nasce fin da quando ero piccola: mi avevano regalato una Barbie che ha accompagnato tutta la mia infanzia, a quei tempi non si avevano tanti giochi e bisognava accontentarsi», racconta Rita Sarritzu mentre ripercorre con i pensieri gli anni della giovinezza passati a Quartu.

«Non avevo tanti vestitini e così per cambiarla e vederla sempre diversa me li cucivo io. Prendevo vecchi pezzi di stoffa o i tulle delle bomboniere e creavo tanti abiti diversi. Le bambine del vicinato si riunivano e mi chiedevano di cucire i vestiti anche per le loro bambole».

E così alla passione per le Barbie, Rita Sarritzu ha unito quella per il cucito. Con la “fashion doll”, messa sul mercato dalla Mattel nel 1959 e incentrata su una giovane donna statunitense, si inventavano storie e si alzava l’asticella dei sogni.

«La immaginavo alle feste, vestita con i miei abitini. Quando sono cresciuta e avevo qualche soldo in più ho iniziato a comprarmi le bambole più diverse, bionde e more. Le acquistavo e le conservavo bene in una scatola nell’armadio della mia camera da ragazza per non rovinarsi».

Fino a oggi ne ha acquistato 50. Non ha, però, intenzione di fermarsi. L’idea di creare gli abiti per ognuna di loro gliel’ha data una vecchia amica d’infanzia.

La proposta

«Ci siamo viste e mi ha detto: perché non fai gli abiti che facevi bambina? Ho iniziato con tre vestitini e ora sono tanti. Purtroppo devo tenerle sempre nelle scatole perché a casa mia non c’è abbastanza spazio per esporle».

Ogni Barbie ha la sua scatola, il suo cellophane ed è ben identificata da un numero. Per vestirne una ci vogliono circa tre ore, tempo che per Rita Sarritzu vola perché passerebbe intere giornate a cucire gli abitini su misura.

«Ho un sogno che vorrei realizzare: vendere questa casa e comprarmi una campidanese dove poter allestire il mio laboratorio dove posso creare e dar sfogo alle mie passioni e soprattutto una stanza dedicata alle Barbie dove esporle all’interno di vetrine, in modo che tutti possano ammirarne la bellezza e l’eleganza».

Unica femmina di quattro figli, la “signora delle Barbie” dopo le scuole medie avrebbe voluto proseguire gli studi all’istituto magistrale che le avrebbero poi consentito di entrare nella scuola di polizia e indossare la divisa. «Mio padre non me lo aveva permesso, non mi aveva mandato a studiare, dovevo stare a casa ad aiutare mia mamma. Sono riuscita, dopo tante battaglie, a fare i corsi di cucito, dolci sardi e abiti tradizionali e così ho potuto almeno soddisfare le mie passioni».

Rita Sarritzu se non dovesse riuscire a coronare il suo sogno, allestendo una grande stanza da dedicare alle Barbie, è pronta anche a donarle in beneficenza.

L’idea

«Potrei pensare di venderle e il ricavato darlo per aiutare i più fragili, finché posso continuo a creare, ma mi piacerebbe anche trasmettere questa mia passione ai giovani, tramandarlo perché ormai nessuno pensa alle Barbie. Se le bambine e i bambini venissero e mi dicessero “voglio imparare” mi renderebbero orgogliosa e felice».

