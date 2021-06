Cucina sarda nel docufilm made in Usa 

Dagli Stati Uniti per conoscere l'artigianato, la storia e l'intera filiera dell'agroalimentare della Sardegna. Sono arrivati nell’isola una settimana fa cinque giovani newyorkesi per catturare, con le loro videocamere, i processi che permettono alle materie prime sarde di diventare prodotti di alta qualità. Riccardo Matta, Christina Chirumbolo, Tony Bartalini, Rick Posada e Angelo Competiello hanno deciso che della Sardegna avrebbero raccontato, in un documentario di dieci minuti, i prodotti, le lavorazioni, il cuore e i valori che ci sono dentro ogni etichetta sarda.

Il reportage

«Non abbiamo voluto raccontare le grandi realtà, seppure eccellenze, racconta Riccardo Matta. Abbiamo preferito concentrarci sulle piccole attività che realizzano un grande prodotto e possono raccontare la “sardità”». Sono partiti da Decimomannu dove la loro tappa è stata nell’azienda di un’apicultrice conosciuta per il suo miele pluripremiato. Il viaggio alla scoperta della Sardegna dei sapori è continuato ad Arbus dove hanno visitato un agriturismo in cui la cucina sarda tradizionale è stata rivisitata in chiave moderna. «Sono rimasto affascinato dalle preparazioni sarde, conoscere la cucina tradizionale di un posto è come entrare a casa delle persone», ha raccontato Angelo Competiello, lo chef del gruppo.Sempre ad Arbus la seconda tappa è stata una delle storiche coltelleria del paese mentre Gonnosfanadiga è stata l’oliva “nera di Gonnos” a fare d’attrattore per il paese del Medio Campidano. «Non è solo questione di olio o di olive», ha raccontato Christina Chirumbolo, «ma il segreto è l’amore per le piante, la propria terra e l'impegno nel creare un prodotto eccellente: è questo quello che vogliamo trasmettere».

Il tour

Il lungo tour ha toccato anche Portixeddu, dove l’affumicatura dei pesci e la produzione di bottarga sono diventati la nuova forza economica della borgata marina. Da Pabillonis a Urzulei sono stati tanti i paesi dove le attrattive sono stati panadas, culurgiones, civraxiu, pane e gerde . «Siamo rimasti estasiati nel vedere le mani esperte che creano panade alle anguille o che chiudono con una spiga perfetta i culurgiones. Quello che vogliamo che arrivi negli Usa è proprio l’arte, la tradizione, lo spirito e i valori che ci sono dietro queste tradizioni>> ha raccontato Riccardo Matta ideatore del progetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA