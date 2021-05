Cucina, aperitivi e serate a tema La sfida delle discoteche anti virus 

Sperano che ad agosto si ricominci a ballare. «Sempre se i numeri sulla circolazione del virus, e i test in programma, ci daranno ragione. Una ripartenza a luglio? La vedo in salita». Simone Murgioni, presidente del Silb (sindacato dei gestori dei locali da ballo) per la provincia di Cagliari, ha l’umore di una categoria rimasta fuori dalla riapertura generale a meno che non decida di riconvertire la discoteca in ristorante o in un’altra attività consentita. «È quello che sta succedendo, tanti ci stanno provando: ci si reinventa e noi per primi ci adatteremo», conferma. Proprietario dello Sciabecco di Villasimius, riparte con una formula nuova. «Questa estate dopo sette anni riapriamo con la ristorazione, una formula aperitivo, cena e dopocena. Stiamo ristrutturando e ricominciamo con questa soluzione più adatta al periodo».

L’attesa del via libera

Tutto in attesa delle decisioni del Comitato tecnico scientifico che sta valutando il protocollo di sicurezza stilato dal Silb nazionale con la consulenza di epidemiologi e infettivologi: tante regole ma niente distanziamento. Si deciderà anche in base all’esito dei due eventi test al Praja di Gallipoli e al Fabrique di Milano. E la Sardegna, dove secondo i dati Silb i locali da ballo sono una settantina tra estivi e invernali, vuole fare la sua parte. «Sto preparando la relazione da inviare all’assessorato alla Sanità per proporre un evento test a livello regionale sulla base delle regole del protocollo Silb nazionale: ingresso controllato, clienti registrati con certificato vaccinale, o tampone 36 ore prima dell’evento, o tampone rapido fatto da noi all’ingresso con un’app, supportati ovviamente da personale medico che può rilasciare un green pass che dura 48 ore. Dopo una settimana si rifà il tampone: c’è quindi anche un tracciamento».

I venti giorni del 2020

La scorsa estate le discoteche hanno lavorato appena venti giorni, partenza a luglio e chiusura il 16 agosto dopo l’esplosione dei contagi con epicentro in Costa Smeralda. «Credo che un test nella nostra Isola vada fatto anche per cancellare la brutta immagine che abbiamo dato - sottolinea il presidente di Silb Cagliari -. Vogliamo dimostrare che si può lavorare in modo diverso, con senso di responsabilità e nel rispetto delle regole, come d’altronde hanno fatto i gestori di tanti locali da ballo la scorsa estate: noi a Villasimius, per esempio, non abbiamo avuto alcun caso di contagio: per venti giorni abbiamo accolto mille persone che si sono divertite in sicurezza. Certo, all’aperto è più difficile contagiarsi, ma la vigilanza va fatta».

La riorganizzazione

La ragione sociale di queste imprese è far ballare la gente, intanto però – nella speranza che arrivi l’ok dal Cts – i gestori cercano di riorganizzare l’attività e s’inventano la discoteca post Covid, quella che alla pista da ballo (sempre che venga autorizzata) affiancherà un ristorante, un chiosco per gli aperitivi, eventi. Accade in tutta Italia, dalla riviera romagnola alla Sardegna, e tra gli altri lo farà pure il Billionaire che sul suo sito anticipa la formula con cena e spettacoli. «È un modo per ripartire dopo un anno di stop», spiega Simone Murgioni. Ma c’è chi potrebbe non riaprire. «C’è sconforto soprattutto tra i gestori dei locali invernali che hanno saltato completamente la stagione».

I doppi costi

«Purtroppo – dice Piero Muresu, presidente di Silb Nord Sardegna, 26 discoteche iscritte - la disperazione porta a fare scelte rischiose: non stiamo più parlando di ballo ma di locali che si trasformano in ristoranti che fanno spettacolo, quindi accollandosi doppi costi». Nel suo locale, il Blu Star di Ossi, da tempo vengono serviti piatti al tavolo. «La cucina serviva come anticipo della serata, però marginalizzavi gli utili con il ballo che è la nostra attività prevalente». Le nuove formule, avvisa, «sono una forzatura, infatti tanti non riapriranno. Senza contare i costi che ci si deve accollare per attrezzare il locale e garantire i controlli. In ogni caso, noi le raccomandazioni le stiamo facendo: le regole vanno rispettate. Serve molta responsabilità da parte di tutti». Nella speranza, però, che non ci si ritrovi a dover ancora fare i conti con un’agguerrita concorrenza sleale. «Le discoteche sono rimaste chiuse e intanto ci sono bar e chioschi che chiamano i dj e fanno ballare la gente. Che senso ha? E i controlli dove sono?». Intanto ieri il viceministro della Salute Pierpaolo Silieri ha detto: «Mi auguro che le discoteche siano presto aperte con il green pass e diventino un punto dove ci si possa anche vaccinare e raggiungere così i giovani che a volte sono più refrattari alle vaccinazioni».

