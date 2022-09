Cucce esaurite nel rifugio Il randagino 

Più di 40 cani, molti dei quali cuccioli, da sfamare e mantenere con cure costose. Il rifugio dell’associazione Il randagino a Serramanna è al collasso: cucce esaurite. Il canile di Is Argiddas, gestito dalle volontarie con propri fondi (campagne di raccolta, collette alimentari e vendita gadget) è in emergenza, insomma, e i risultati incoraggianti della campagna di adozione sono stati vanificati dagli abbandoni.

Il caso

«Negli ultimi tempi hanno scaricato diverse cucciolate dentro il nostro rifugio, il risultato é che non abbiamo più cucce. La situazione è difficile», commenta Marcella Ortu, presidente dell’associazione che da anni dedica tempo e risorse alla cura e al mantenimento dei cani abbandonati. Simil-maremmani, per la maggior parte, e altri meticci di grossa e piccola taglia: ecco l’identikit degli oltre 40 ospiti. «C’è chi è arrivato in auto fino qui per scaricare le cucciolate indesiderate – continua Ortu –. Convinti di passare inosservati hanno scaraventato oltre il recinto del rifugio i cuccioli. È un atto vile e meschino da parte di chi pensa di lavarsi la coscienza lasciando da noi i propri cuccioli». Ortu pone l’attenzione su «microchippatura, sterilizzazione e campagne di adozione. Per chi non può permettersi i costi della sterilizzazione interveniamo noi».

Dal Municipio

L’amministrazione comunale sembra tendere una mano alle volontarie. «Siamo in stretto contatto con l’associazione Il randagino e conosciamo le loro difficoltà. Anche quest’estate hanno dovuto far fronte all’emergenza degli abbandoni davanti al loro rifugio o addirittura sulla soglia delle abitazioni delle volontarie. Non possiamo che ringraziarle per il lavoro svolto», interviene Francesca Cossu, assessora delegata ai Diritti degli animali. Cossu è convinta che sia «necessario contrastare gli abbandoni partendo dalla sensibilizzazione nei confronti della sterilizzazione: stiamo programmando una campagna per il prossimo autunno. Studiamo altresì soluzioni che possano consentire un ristoro alle attività delle associazioni di volontariato amiche degli animali che operano nel nostro comune».