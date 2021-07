Cuba allo stremo, esplode l’ira 

L’Avana. Abbasso la dittatura, Basta morire di fame, Libertà! Erano 30 anni che a Cuba non si vedevano manifestazioni così imponenti contro il regime comunista. Migliaia di persone in strada in oltre 25 città per accusare il governo di non agire contro la crisi economica che sta mettendo in ginocchio la popolazione.

L’hashtag

Una protesta nata dal tam tam sui social, con l’hashtag #SosCuba divenuto il simbolo della rivolta, con scontri, centinaia di arresti e un ingente dispiegamento di forze dell’ordine. Le autorità, in un copione che è sempre lo stesso da decenni, attribuiscono le difficoltà al decennale embargo imposto dagli Usa dai tempi della rivoluzione di Fidel Castro. Ma il colpo di grazia per i cubani è arrivato dalla pandemia, col turismo - fonte di reddito principale - ridotto al lumicino, e un esercito di disoccupati che cresce ogni giorno di più.

File per ogni cosa

L’immagine delle difficoltà è nelle interminabili code per generi di prima necessità come cibo, acqua, medicine, carta igienica. Una situazione che ha fatto esplodere la rabbia e rischia di trasformarsi in una crisi internazionale, alimentando le tensioni Washington-Mosca e mettendo a rischio le relazioni tra gli Usa e gran parte del mondo latinoamericano. «Gli Stati Uniti hanno tutto l’interesse a provocare disordini sociali», ha accusato Diaz-Canel, il primo leader che non appartiene alla famiglia Castro. Dopo le aperture di Obama e il gelo di Trump, Cuba da Biden registra solo silenzio. «Non siamo una dittatura - ha detto Diaz-Canel - e dietro a tutto questo c’è solo il sogno di porre fine alla rivoluzione cubana. Ma non permetteremo a nessuno di manipolare la nostra situazione o che un qualsiasi mercenario venduto agli Stati Uniti provochi una destabilizzazione a Cuba». Biden replica ammonendo il governo ad ascoltare «un popolo che sta coraggiosamente chiedendo il riconoscimento di diritti fondamentali e universali dopo decenni di repressione e di sofferenze economiche dovute a un regime autoritario».

Un monito agli Usa arriva anche dalla Russia, storica alleata di Cuba: «Consideriamo inaccettabile un’interferenza esterna negli affari interni di uno Stato sovrano o qualsiasi azione distruttiva che incoraggi la destabilizzazione della situazione sull’isola». E anche il presidente messicano Manuel Lopez Obrador mette in guardia da ingerenze e tentazioni interventiste.

