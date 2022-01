Cto, le assenze bloccano gli interventi 

Due anestesisti assenti perché in malattia provocano nella giornata d’ieri l’interruzione degli interventi programmati del reparto di Chirurgia al Cto: per il presidio ospedaliero iglesiente torna l’incubo delle criticità dovute alla carenza del personale.

Le proteste

Era l’antivigilia di scorso Natale quando la revoca del provvedimento di sospensione dei servizi del blocco chirurgico, aveva indotto il primo cittadino Mauro Usai a sciogliere l’occupazione simbolica dell’ospedale, attuata per protesta nei confronti della disposizione firmata dal direttore Uoc Anestesia e Rianimazione, Aldo Clemenza. La garanzia di poter usufruire delle prestazioni aggiuntive di alcune figure professionali, aveva consentito di revocare il provvedimento di sospensione dei servizi e convinto Usai a rimuovere la tenda piazzata nei locali del pre triage. Una soluzione tampone, quella trovata per scongiurare l’interruzione delle prestazioni, che di fatto ha permesso l’interrompibilità del servizio per 20 giorni. «Quello attuale è però un problema imprevedibile e su cui si sta lavorando per poterlo risolvere nel minor tempo possibile - rassicura la direttrice generale Asl Carbonia Giuliana Campus - le criticità erano state superate con l’avvento delle nuove figure in prestazione aggiuntiva, però non si può prevedere che due dipendenti possano mettersi in malattia. Posso dire che non esiste alcun rischio per quanto concerne la continuità dei servizi». La stessa direttrice ammette che l’assenza degli specialisti abbia provocato lo slittamento delle operazioni chirurgiche programmate per la giornata d’ieri: «L’assenza di un anestesista in sala, comporta per forza l’interruzione - continua Campus - finché il problema non verrà risolto e i turni coperti, le sedute slitteranno e verranno recuperate appena possibile, ma stiamo lavorando per trovare un’immediata soluzione».

La critica

Intanto il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias, Graziano Lebiu, che aveva partecipato alla protesta del sindaco piazzando la sua tenda accanto a quella di Usai, denuncia ancora un’inefficace programmazione dell’organizzazione del servizio: «Se si confermano il persistere di questi inconvenienti - dichiara Lebiu - il quadro complessivo sarà ben più grave di quello dello scorso dicembre. Le criticità non sono state superate, le soluzioni tampone adottate sono saltate al primo banco di prova e testi e impegni assunti si sono dimostrati evanescenti». Sulla notizia dello slittamento degli interventi chirurgici programmati per la giornata di ieri, il presidente dell’Opi si chiede se continueranno ad essere garantiti i servizi che ruotano intorno al Blocco operatorio, alla Terapia intensiva e alle altre strutture complesse presenti nel presidio ospedaliero: «Vorrei capire se i cittadini debbano attendersi ulteriori rinvii - prosegue Lebiu - oppure essere dirottati verso altre strutture chirurgiche».