Cto, il pronto soccorso non riaprirà 

Nel lasso di tempo di pochi giorni arrivano 6 certificati di malattia dai medici di Rianimazione: senza questi specialisti la riapertura del Pronto soccorso del Cto prevista per il 22 agosto non potrà che slittare.

Lo stop

A comunicarlo è la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus in occasione di una conferenza socio sanitaria convocata ieri d’urgenza. Nonostante tutti i turni siano stati organizzati per l’attivazione del servizio (dal lunedì mattina fino alle 14 del venerdì), al momento se non rientra almeno un medico dalla malattia, il ripristino dovrà essere rimandato. «Siamo stati convocati per informarci dell’aggravarsi dell’attuale situazione. - dichiara la sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai - Il punto di pronto intervento del Cto d’Iglesias con ogni probabilità non riaprirà nei tempi stabiliti». Dunque l’ospedale Sirai di Carbonia (dove ieri sono stati sospesi gli interventi chirurgici) sarà l’unico a poter ricevere i pazienti. Al termine della riunione i 23 sindaci del Sulcis Iglesiente hanno avanzato una proposta: «I presidenti delle unioni dei Comuni e quelli dei distretti socio sanitari stanno preparando una nota condivisa per una richiesta d’incontro urgente con il presidente della Regione - continua Elvira Usai - Non può più permettersi d’ignorare il nostro grido d’allarme, deve presenziare e ascoltarci».

Turni impossibili

La direttrice generale della Asl Sulcis ha messo al corrente della situazione l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, definendo insostenibile la situazione e dichiarando di aver fatto tutto il possibile per pianificare al meglio. Ma con il personale stremato dai turni e la mancanza delle figure necessarie il compito è più che arduo: «C’erano 12 medici internisti riservati alla nostra Asl - svela Elvira Usai - Ne sono rimasti 5, di questi, 3 attendono una stabilizzazione al momento inesistente. Mi chiedo, se sono stati indirizzati alla nostra Asl perché si licenziano e attendono la chiamata da un ospedale del cagliaritano quando ancora in atto non esiste alcun procedimento? È chiaro ci sia qualcosa che non quadra e non voglio credere che non esista uno svincolo normativo che consenta ai medici di rimanere nelle Asl in cui sono stati assegnati».Intanto, apprendendo la notizia del probabile slittamento dell’apertura del Pronto intervento del Cto d’Iglesias, il primo cittadino Mauro Usai commenta lapidario: «Non sono più credibili, al momento non mi scompongo, perché lunedì prossimo, data in cui c’è stato riferito sarebbe stato ripristinato il servizio, noi saremo lì, a presenziare, a controllare venga tenuta fede alla parola data. In quell’occasione si valuterà il da farsi».