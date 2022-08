Cto, chiusa la Rianimazione 

Al Cto di Iglesias chiude di nuovo la Rianimazione per mancanza di medici e intanto al Pronto soccorso del Sirai di Carbonia c’è un problema per così dire “ di comunicazione”. Già, il medico che presta assistenza è straniero e ha poca dimestichezza con la lingua italiana? Nessun problema, con il cellulare in mano si dialoga con il paziente tramite l’utilizzo del traduttore di Google.

Rianimazione

La notizia della nuova chiusura di Rianimazione è arrivata ieri pomeriggio come un fulmine a ciel sereno: «A causa della improvvisa e contemporanea malattia di 5 medici – si legge in una nota ufficiale – la Direzione generale ha disposto la sospensione dei ricoveri nel Reparto di Rianimazione del Cto. Dunque in caso di emergenza il Sirai dovrà far fronte anche su questo settore mentre si fanno già i conti con i problemi di comunicazione. Il disagio delle traduzioni complicate si apprende da una nota inviata al direttore generale della Asl Sulcis, dal presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Carbonia Iglesias, Graziano Lebiu.

La segnalazione

L’Opi avrebbe ricevuto nei giorni scorsi la segnalazione di un utente che ha dovuto ricorrere alle prestazioni del reparto, dove in turno al Pronto soccorso svolgeva servizio un “medico in affitto” (figura grazie alla quale è stato possibile tamponare l’emergenza legata alla carenza di personale specializzato) di nazionalità straniera. Questi, avendo evidentemente poca familiarità con l’italiano è dovuto ricorrere all’utilizzo della tecnologia per poter dialogare con il proprio assistito. «Dopo la segnalazione e la riflessione, non polemica, pervenutaci da una cittadina - si legge nella nota - la presente è per sostenere l’importanza della comunicazione interpersonale. Al netto della professionalità e delle competenze dei sanitari strutturati, interinali o in affitto, specialisti o neo laureati, italiani ma soprattutto stranieri, il loro corretto interagire con l’utente di lingua italiana dovrebbe avvenire senza il ricorso ad ausili informatici se non, in ultima ratio, a mediatori culturali». Lebiu aggiunge che «di fronte a cittadini anziani, fragili e con difficoltà di espressione, il presente contributo intende suggerire di valutare in futuro, per i sanitari che non utilizzano correttamente l’italiano, dei mediatori culturali e interpreti, riducendo così al minimo indispensabile il ricorso a dei traduttori on line che possono essere forieri di definizioni disparate e fuorvianti». Intanto sul fronte “crisi sanitaria” non si arrestano le azioni di rimostranza delle sigle sindacali della Cgil, Cisl e Uil; per il 22 agosto (data in cui la Asl Sulcis ha annunciato di poter riaprire il Pronto soccorso del Cto d’Iglesias chiuso per mancanza di personale da quasi due mesi) ha promosso un sit-in dalle 9.