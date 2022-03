Ctm, la battaglia quotidiana con i teppisti 

Pensiline, paline, vetri, martelletti e guarnizioni. I bus e le fermate del Ctm sembrano essere diventate il “target” principale dei vandali metropolitani, una specie tutt’altro che in estinzione. Non passa giorno che i meccanici e i carrozzieri della società che gestisce il trasporto pubblico in città non debbano intervenire per riparare i guai combinati soprattutto da ragazzini poco più che adolescenti. Al contrario di come potrebbe sembrare naturale, gli atti di vandalismo sono “esterni”, veri agguati con pietre e ogni altro oggetto utile a colpire i finestrini dei mezzi per mandarli in frantumi. Compiere danneggiamenti sui bus equivale a rubare in Questura, le telecamere sistemate a bordo non lascerebbero scampo ai teppisti. Le immagini non sono sufficienti a limitare i costi per le riparazioni, che si traducono nei bilanci della società in varie decine di migliaia di euro.

I costi

Come i canyon nei film western, i vandali aspettano i punti migliori per coprire le loro prede e poi scappare. Gli autisti conoscono bene i luoghi degli agguati. Le linee “maledette” sono cinque: PF (piazza Matteotti – Flumini), 3 (Quartiere del Sole – cimitero san Michele), 6 (Sant’Elia – Genneruxi), M (piazza Matteotti – San Gottardo) e 9 (piazza Matteotti – Decimo). I costi per riparare i danni sono ingenti, ogni vetro in frantumi del bus costa 500 euro. Ai quali vanno aggiunti i mancati introiti per il fermo del mezzo: 900 euro. Insomma, ognuna di queste “imprese” vale 1.400 euro. Un problema che si ripercuote sulla frequenza, quando che dal parco macchine mancano i bus in riparazione.

Le fermate

Non conoscono quartiere o linea gli atti vandalici contro le 200 pensiline e le 800 paline (tradizionali ed elettroniche) delle 1.000 fermate del Ctm. Contro le pensiline si accaniscono graffitari e demolitori che si accaniscono contro i vetri. In questo caso la società di trasporti ha un contratto con una ditta esterna che garantisce la pulizia e la sostituzione dei vetri delle pensiline. La ricognizione dei danni, se non segnalata, avviene una volta al mese. Nel frattempo chi aspetta il bus alla fermata deve sopportare pioggia e vento per colpa di qualche balordo che non ha trovato niente di meglio fa fare che rompere un costoso cristallo.