Crs4, la ricerca sarda conquista il mondo 

Quarantaquattro contratti per servizi, consulenze e progetti scientifico-tecnologici per un totale di 3,5 milioni di euro e 28 accordi quadro, 67 contributi scientifici pubblicati a carattere nazionale e internazionale, due brevetti e un marchio depositati. Sono questi i numeri e i risultati ottenuti nell’ultimo anno dal Crs4, il centro di ricerca di Pula guidato dallo scorso luglio dall’amministratore unico Giacomo Cao.

«È stato un onore aver ricevuto dal presidente della Regione Christian Solinas, per il tramite del socio unico Sardegna Ricerche, questo prestigioso incarico. – ha commenta Cao –, mi auguro si raggiungano significativi traguardi in campo scientifico e tecnologico negli anni a venire».

Obiettivi

Tanti i progetti in itinere, ma anche nuove sfide, come quella dell’informatica quantistica: un gruppo di ricercatori sta infatti studiando soluzioni per risolvere problemi computazionali molto complessi e sviluppare tematiche connesse alla sicurezza informatica.

«In futuro il centro acquisirà una nuova piattaforma di genotipizzazione per progetti di ricerca nell’ambito delle bioscienze. Inoltre, la potenza di calcolo del data center, a seguito dell’espletamento di un bando da circa 5 milioni di euro, sarà raddoppiata sino a raggiungere almeno 600 TeraFlops, ossia, sarà in grado di processare almeno 600mila miliardi di operazioni al secondo, mentre lo spazio di archiviazione dei dati sarà di 6 Petabyte, cioè 6 milioni di Gigabyte».

Promozione

Non solo, ma anche un nuovo modo di comunicare: nuovi linguaggi e una varietà di strumenti e una nuova brochure, che hanno portato a ben oltre 500 uscite stampa che parlano del Crs4 in vari contesti locali e nazionali. «Il Centro si impegnerà ad acquisire importanti risorse, ma anche ad assumere nuovi ricercatori e tecnologi con competenze avanzate, a rafforzare la propria visibilità internazionale e a ottenere commesse da prestigiosi soggetti imprenditoriali, nonché servizi di ricerca industriale anche attraverso il ricorso a specifiche azioni di marketing».

Un lavoro riconosciuto e apprezzato anche dal presidente della Regione, Christian Solinas, che, collegato da remoto, ha ricordato non solo la nascita del Centro, voluto 30 anni fa dal suo predecessore Mario Melis, ma anche i tanti traguardi raggiunti dal Crs4.

