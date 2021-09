Crollo di Monte Pino: una condanna 

Condannato il progettista, assolto con la formula più ampia il collaudatore: la Corte d’Appello di Sassari riscrive la sentenza del processo sulla tragedia di Monte Pinu. I giudici di secondo grado hanno confermato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il progettista (e direttore dei lavori) della Sp 38, Giuseppe Muzzetto, mentre è stato assolto (l’accusa è omicidio colposo plurimo) il collaudatore, Antonio Zuddas. Il processo riguarda il cedimento della Olbia - Tempio avvenuto il 18 novembre 2013 e costato la vita a Bruno Fiore, alla moglie Sebastiana Brundu e una parente della coppia, Maria Loriga. Le vittime viaggiavano a bordo di un fuoristrada ingoiato dalla voragine aperta sulla Provinciale. La difesa di Zuddas ha impiegato due anni per ribaltare la sentenza di primo grado, l’argomento forte dell’avvocato Pier Franco Tirotto era stato condiviso dal procuratore generale Paolo De Falco. Tirotto ha sostenuto con successo questa tesi: Zuddas non c’entra niente con il crollo della strada, perché ha firmato il collaudo amministrativo, non quello statico.

Lo scandalo della Sp 38

Ma se Zuddas non ha niente a che vedere con il collaudo della Sp 38, chi ha dato il via libera tecnico alla transitabilità della strada? La risposta sta nella sentenza di ieri: nessuno, perché il collaudo statico della Sp 38 non esiste. Quindi, stando alla decisione dei giudici dell’Appello, Muzzetto risponde dei presunti deficit strutturali dell'opera, (in particolare sulle soluzioni scelte per gli attraversamenti idraulici) ma nessuno ha mai disposto il collaudo di una strada che è risultato essere inadeguata e pericolosa. È un caso, oppure la circostanza conferma che già all’epoca della consegna dell’opera (oltre quarant’anni fa) erano note le problematiche della Olbia Tempio? La stessa strada chiusa dall’alluvione del 2013.

La difesa di Muzzetto

Il penalista Franco Luigi Satta (difensore di Muzzetto insieme alla collega Piera Meloni) ha sempre sostenuto questa linea: «È la prima volta che vedo una persona condannata per un condotta che precede di quarant'anni i fatti». Per i legali dei familiari delle vittime (Massimo Delogu, Fabio Diomedi, Maurizio e Nicoletta Mani) la sentenza di ieri mette un punto fermo riguardo alle carenze strutturali della Provinciale. Le parti civili (tra le quali c’è l’unica superstite del crollo, Veroniva Gelsomino) continuano a sperare in una chiusura rapida del caso. È ancora in corso il processo di primo grado per i due responsabili della manutenzione della strada, dipendenti delle Province di Sassari e Olbia Tempio.

RIPRODUZIONE RISERVATA