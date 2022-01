«Crolli in via Peschiera: Abbanoa risarcisca» 

Il doppio cedimento del sottosuolo nel quadrilatero via Peschiera-via Goito-via Castelfidardo dell’agosto e dell’ottobre 2008, con un’auto sprofondata in una voragine e la stabilità di numerosi edifici fortemente a rischio (in un caso venuta meno), è da addebitare ad Abbanoa. Lo stato precario delle condotte sotterranee e le relative perdite, pluridecennali, hanno provocato la fuoriuscita dell’acqua che ha scavato e causato il dissesto. Il Comune da parte sua è stato «negligente» nei mancati controlli di quell’area, dove si trovano cavità e cunicoli naturali e artificiali, ma anche se avesse verificato la situazione «non è detto» che il danno non si sarebbe verificato. Così ecco il doppio obbligo: la società idrica deve pagare centinaia di migliaia di euro di risarcimento agli inquilini di quell’area, il Comune deve provvedere a consolidare i “suoli di fondazione” per garantire stabilità.

La causa

È la sentenza con cui il giudice civile Giorgio Latti ha messo un primo punto fermo su un disastro vecchio oltre 13 anni ancora in parte irrisolto. Il Tribunale ha accolto quasi integralmente le richieste di 21 inquilini che avevano temuto di perdere le abitazioni dopo il crollo dell’asfalto in via Peschiera. Una famiglia era stata mandata a vivere altrove: la casa rischiava di implodere. Ma in molte altre palazzine già prima di quegli episodi, coincidenti con forti acquazzoni (al 22 ottobre di quell’anno risale l’alluvione che aveva provocato morti e devastazioni a Capoterra), erano comparse crepe preoccupanti. Così i residenti avevano citato in Tribunale Comune e società idrica per «accertare le cause dei cedimenti», valutare «se le responsabilità» fossero di Abbanoa per le «perdite idriche» e del Municipio per la «omessa attività di consolidamento del terreno», capire se i danni fossero stati «stabilizzati» o se ne potessero verificare altri, indicare «quali opere eseguire» per eliminare il problema, ottenere il «risarcimento» e il «ripristino» della situazione precedente. Il Comune da parte sua, sollecitando la condanna di Abbanoa, aveva chiesto di essere riconosciuta non responsabile, avendo eseguito gli interventi necessari per la sicurezza e individuando il problema nelle «fondazioni inadeguate» delle case e nelle «eccezionali» piogge di quei giorni. La società a sua volta aveva negato ogni responsabilità, sostenendo anche di aver riparato la condotta idrica danneggiata dal cedimento.

La consulenza

Per capire cosa fosse accaduto il giudice ha incaricato un perito di verificare le reali cause del cedimento, e le conclusioni del professionista sono state chiare. Il sottosuolo è in condizioni instabili per la presenza di vuoti e cavità; la “copertura artificiale” non è stata stabilizzata e ha uno spessore massimo di 18-20 metri sensibile alle sollecitazioni e alle vibrazioni anche del traffico; l’acqua piovana e quella che esce dalle condotte danneggiate hanno creato dei vuoti vicino alla superficie. Il dissesto di 13 anni fa è però «interamente scrivibile» alle perdite di reti idrica e fognaria: l’acqua che cade dal cielo scende in profondità e viene drenata se il terreno non raggiunge il livello di saturazione, e in caso contrario comunque lo scioglimento del materiale avviene lentamente. «La sua azione è trascurabile». La «pressione» della perdita idrica invece provoca «un’azione meccanica rapida e trascina il materiale originando vuoti e dissesti». Come quelli del 2008. Un evento comunque «prevedibile» vista la conformazione del sottosuolo con grotte, cunicoli e cavità in piazza d’Armi. Il Comune non aveva controllato la situazione dopo il primo episodio («a ottobre non c’era alcuna informazione sull’evoluzione del fenomeno») e neanche, ancora, nel 2009. Una condotta «negligente», ma non c’è prova che se l’avesse fatto il danno sarebbe stato evitato.