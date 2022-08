Crolli al cimitero, lapidi a terra 

Cadono a terra le lapidi dei loculi del cimitero e per quasi un mese i calcinacci, pezzi di marmo e foto restano a terra. Centinaia di sepolture sono interdette al pubblico per via di altri loculi pericolanti, transennata un’intera area del cimitero di Carbonia.

Il danno

Quello che inizialmente poteva sembrare un ignobile atto vandalico contro alcune tombe, in realtà si è rivelato essere un problema strutturale che accomuna decine di sepolture. Quando gli operai della società Somica, che gestisce i servizi cimiteriali per conto del Comune di Carbonia, sono intervenuti per verificare il danno hanno scoperto che altre decine di pesanti lapidi in granito risultavano pericolanti e sono stati costretti a transennare l’intera area che interessa ben 234 sepolture che ad oggi risultano interdette alla visita.Le lapidi risultate instabili sono state smontate e adagiate in terra in prossimità dell’area transennata, quelle già crollate sono rimaste a terra. I lavori di ripristino non sono ancora stati eseguiti tanto che qualche giorno fa è stata protocollata un’interpellanza in cui viene chiesto alla Giunta di avviare immediatamente il ripristino della sepolture: «Le transenne impediscono da un mese il passaggio per far visita ai defunti anche alla sepolture rimaste integre – scrive nell’interpellanza il consigliere comunale Diego Fronterrè – l’amministrazione si era impegnata a far sì che i lavori iniziassero entro luglio ma ad oggi non sono ancora iniziati».

L'area

La costruzione del lotto dei 234 loculi risale al 2008 circa, anno a cui si riferiscono la maggior parte delle sepolture a rischio. All’origine della caduta accidentale parrebbe esserci un problema di ossidazione dei tasselli che dovrebbero tenere saldamente attaccate le lastre di granito al loculo ma che a distanza di poco più di 10 anni sembrano non essere più in grado di sostenerne il peso: «Circa un mese fa, a seguito della caduta di 2 lastre, il Comune ha provveduto tramite Somica a mettere in sicurezza tutta l’area interessata – spiega l’assessore alle manutenzioni Pierangelo Porcu - Purtroppo l’intervento non riguarda solo le lastre cadute ma riguarda un’intera area dove a seguito delle verifiche sono stati riscontrati problemi di tenuta dei ganci che devono sostenere le lapidi».Al momento del crollo, il cimitero era chiuso e fortunatamente la caduta non ha arrecato danni a persone: «Il Comune si è attivato per trovare soluzione al problema – aggiunge l’assessore Porcu - Attualmente gli operai sono impegnati nella costruzione di nuovi loculi nella nuova ala del cimitero. Non appena verranno conclusi quei lavori si provvederà alla sostituzione di tutti i ganci difettosi, al ripristino delle lapidi che sono state smontate e alla sostituzione di quelle accidentalmente cadute e andate in frantumi. Il materiale necessario per la realizzazione dei lavori è già stato acquistato. Ci scusiamo per il disagio causato ai parenti dei defunti ai quali rivolgiamo la nostra sincera vicinanza».