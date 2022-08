Crollano le materie prime, ma vola il gas 

Da inizio estate, inoltre, ha contribuito anche l’ascesa inesorabile delle quotazioni del dollaro sull’euro. L’impennata della moneta statunitense, sulla quale si basano i prezzi di tutte le principali materie prime, ha fatto sì che gli acquisti fossero più onerosi per le imprese europee, rallentando di conseguenza gli ordinativi. Ultimo, ma non meno importante, è stato il fuggifuggi degli investitori dai mercati dei beni primari. Gli speculatori in questi momenti di stagnazione economica si tanno infatti rivolgendo verso altri panorami di profitto

Gli analisti ammettono la sorpresa, ma sono come sempre pronti a spiegare i meccanismi dietro questo vorticoso saliscendi di prezzi per materiali che pochi mesi fa erano quasi introvabili e venduti a peso d’oro e oggi invece non riescono quasi a trovare acquirenti. Tra le più probabili giustificazioni ci sono le abbondanti scorte fatte negli ultimi mesi dalle aziende in tutto il mondo, proprio nel timore che il conflitto russo-ucraino scatenasse un blocco degli approvvigionamenti.

Insomma, come ormai succede in questi tempi così caotici, buone e cattive notizie si intrecciano talmente strette da non poter né gioire né piangere per le sorti dei mercati.

L’economia mondiale rallenta, nessuno compra più materie prime e così le quotazioni di metalli, cereali e combustibili registrano un tonfo dopo il boom dei primi tre mesi dell’anno.

I motivi

Montagne russe

Dopo il boom di inizio 2022 il crollo da aprile è stato praticamente senza eccezioni: dai prezzi dell’alluminio, in picchiata del 33%, al nickel (-51%); passando per argento (-27,8%), ferro (-42,9%), acciaio (-44%), frumento (-33%), cotone (-38,8%) e carbone (-28,1%).

In controtendenza spicca invece l’andamento del gas naturale che ieri alla borsa di Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, ha toccato i 241 euro al megawattora (+6% rispetto alla chiusura di mercoledì), la conclusione di giornata più elevata di sempre. Ennesimo campanello di allarme in prospettiva di un inverno che si annuncia critico per i consumi energetici delle famiglie italiane.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata