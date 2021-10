Crollano gli incidenti e calano le multe: l’autovelox funziona 

Dopo un anno - ricorsi a parte - la situazione della statale 131 dir sembra migliorata. Passata da un record negativo di incidenti, tanto da dominare in cima alla classifica nazionale delle strade più pericolose, a soli due sinistri gravi rilevati quest’anno. «Non è un caso che anche l’Anas abbia montato dei box per monitorare la viabilità lungo la strada», dice il sindaco Gigi Concu. «Nel frattempo la strada è diventata più sicura, e questa è la cosa più importante».

È il bilancio dopo un anno e mezzo circa dall’installazione dell’autovelox della 131 Dir, nel territorio di Selargius. «Obiettivo centrato», commenta il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «la finalità era proprio questa: rendere la strada più sicura, e non fare cassa». Mentre si cerca di fare chiarezza - con tanto di consulenza richiesta dal Comune e già prodotta da un professionista esterno sulla regolarità dell’autovelox - sul contenzioso innescato da centinaia di ricorsi, in gran parte per ora accolti dal Giudice di Pace.

Gli incidenti sono calati drasticamente, da 200 circa ad appena 2 all’anno, così come il numero di multe: 300 in meno - in media - ogni mese.

Gli incidenti sono calati drasticamente, da 200 circa ad appena 2 all’anno, così come il numero di multe: 300 in meno - in media - ogni mese.

È il bilancio dopo un anno e mezzo circa dall’installazione dell’autovelox della 131 Dir, nel territorio di Selargius. «Obiettivo centrato», commenta il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «la finalità era proprio questa: rendere la strada più sicura, e non fare cassa». Mentre si cerca di fare chiarezza - con tanto di consulenza richiesta dal Comune e già prodotta da un professionista esterno sulla regolarità dell’autovelox - sul contenzioso innescato da centinaia di ricorsi, in gran parte per ora accolti dal Giudice di Pace.

Crollo degli incidenti

Dopo un anno - ricorsi a parte - la situazione della statale 131 dir sembra migliorata. Passata da un record negativo di incidenti, tanto da dominare in cima alla classifica nazionale delle strade più pericolose, a soli due sinistri gravi rilevati quest’anno. «Non è un caso che anche l’Anas abbia montato dei box per monitorare la viabilità lungo la strada», dice il sindaco Gigi Concu. «Nel frattempo la strada è diventata più sicura, e questa è la cosa più importante».

Meno multe

In diminuzione anche il numero di verbali. «Basta fare un confronto con lo scorso anno», dice il comandante dei vigili urbani di Selargius, «in appena sei mesi dall’attivazione le multe sono state 6.700, quest’anno - in dieci mesi - ne abbiamo rilevato 6.500». Poco meno della metà quindi, trecento in meno in media ogni mese. «Nel mese di luglio, risulta che lo scorso anno le multe sono state mille in tutto», aggiunge Cantori, «700 circa invece quelle scattate a luglio di quest’anno». Un bilancio positivo per l’amministrazione di piazza Cellarium. «Vuol dire che gli automobilisti stanno iniziando a rispettare il limite di velocità e capire che in quella strada non si corre», sottolinea il sindaco Concu.

Il nodo ricorsi

Resta però da sciogliere il nodo dei ricorsi presentati da centinaia di multati. Molti accolti dal Giudice di Pace, tanto che il Comune ha incaricato un professionista per stilare una consulenza di parte da presentare in Tribunale. Una mossa contestata dai gruppi di minoranza che hanno presentato una mozione discussa giorni fa in Consiglio comunale. Primi firmatari il capogruppo dei 5 Stelle Gianluca Putzu e Mario Tuveri di Italia in Comune: «Soluzione inopportuna», hanno ribadito, «sia perché tardiva, visto che si sarebbe dovuto procedere alla verifica della regolarità dell’impianto di rilevazione della velocità prima della sua messa in funzione. Sia perché trattandosi di una consulenza di parte, non è certo che consentirà di ottenere sentenze favorevoli nei giudizi di opposizione alla sanzione amministrativa». Da qui la richiesta rivolta alla Giunta di «invitare il legale incaricato dal Comune a richiedere al Giudice la nomina di un consulente tecnico d’ufficio che accerti il regolare funzionamento e posizionamento dell’autovelox».

Il sindaco

Mozione respinta dalla maggioranza. «Abbiamo dei legali incaricati”, la replica del sindaco, “saranno loro a decidere quale sia la strada più giusta da percorrere per tutelare il Comune”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata