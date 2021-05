Crolla un balcone nella casa-cantiere: due feriti, uno grave  

Quando il balconcino con la ringhiera è venuto giù dalla palazzina in costruzione in via Toti, lei ha fatto in tempo a evitare l’impatto peggiore. Lui no: un 72enne di Carbonia è ora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia al Brotzu in gravi condizioni. I medici mantengono la prognosi riservata: preoccupa il trauma alla testa, anche se l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Solo qualche lieve contusione per la compagna, 65 anni: dopo essere stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale cagliaritano, è stata dimessa. Se la caverà con dieci giorni di cura.

L’appuntamento

Secondo la prima ricostruzione degli agenti del commissariato di Quartu, la coppia ieri mattina si trovava in via Toti per vedere un appartamento in vendita nella palazzina in costruzione. Con loro c’era anche l’agente dell’agenzie incaricato di far visitare la casa. Improvvisamente, per cause che dovranno essere stabilite con accertamenti tecnici successivi, un balconcino è in parte crollato e si è staccata la pesante ringhiera.

Grande paura

I due potenziali acquirenti erano lì sotto. La donna è stata colpita ma in modo lieve. L’uomo invece è rimasto ferito gravemente alla testa. Sono stati gli agenti del Commissariato a intervenire per primi. Una volante passava nella zona e ha notato la presenza di alcune persone agitate. I poliziotti, coordinati dal commissario Michele Venezia, si sono avvicinati e hanno notato le due persone ferite, avvisando così subito il 118. Sono così arrivati i soccorritori. Le preoccupazioni maggiori erano soprattutto per l’uomo, colpito alla testa. La coppia è stata così accompagnata all’ospedale Brotzu con assegnato un codice giallo. I medici hanno però riscontrato un brutto e preoccupante trauma cranico. Il 72enne è stato così ricoverato in Neurochirurgia con prognosi riservata.

La ricostruzione

Mentre i soccorritori hanno effettuato il loro intervento, i poliziotti hanno iniziato i primi accertamenti su quanto accaduto. La coppia si trovava lì per vedere una delle case all’interno della palazzina ancora in costruzione. Dovranno essere ascoltate le persone presenti al momento del crollo. In particolare l’agente immobiliare che avrebbe dovuto accompagnare i due nella visita. Anche se deve essere ancora chiarito se la coppia fosse appena arrivata o se stesse andando via dopo aver visto l’appartamento. Le parole di chi era presente serviranno a chiarire tutti i momenti vissuti ieri mattina verso le 9,30.

Le indagini

Cosa è accaduto? Ci sono delle responsabilità? A queste e ad altre domande dovranno essere date delle risposte attraverso le indagini degli agenti del Commissariato. Per questo serviranno degli accertamenti tecnici sul progetto e sui lavori effettuati finora. Da valutare se il crollo e il cedimento della ringhiera possa essere stato provocato dalla pioggia degli ultimi giorni. Inoltre i poliziotti dovranno verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza all’interno di un cantiere. La prima speranza ora è che le condizioni del 71enne migliorino al più presto.

