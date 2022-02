Crolla la recinzione nel parco dei bimbi 

«Da anni che la recinzione del parco Europa è fatiscente», spiega il presidente del Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu Mario Sotgiu, «e infatti abbiamo più volte discusso l’argomento nel tavolo con le varie amministrazioni, senza però risolvere niente. L’altro giorno poteva davvero finire male. Dobbiamo ringraziare il cielo che in quel momento non c’era nessuno che passava sul marciapiede altrimenti gli sarebbero caduti addosso muro, recinzione e siepe. Speriamo che adesso sistemino tutto».

È successo tutto in un attimo. Il primo ad accorgersi di quanto successo è stato il custode del parco che ha allertato la Polizia locale. La stessa cosa hanno fatto alcuni residenti delle palazzine vicine che hanno sentito il boato e si sono affacciati alla finestra per vedere cosa fosse successo.

Prima uno scricchiolio, poi il botto. Soltanto per un caso in quel momento nel marciapiede all’esterno del Parco Europa, in via Germania a Pitz’e Serra, non passava nessuno. Una parte del muro che regge la recinzione è crollato portandosi dietro anche la siepe che si era arrampicata sopra.

Un miracolo che non ci siano stati ulteriori danni o feriti: la zona infatti è trafficatissima di pedoni diretti al parco e alle attività di fronte. E a camminare sul marciapiede sono soprattutto mamme che spingono i passeggini.

Il boato

L’intervento

Ieri mattina gli operai della Ip Impresa servizi erano al lavoro per rimuovere siepe e macerie e mettere in sicurezza quella parte del parco che è stata ovviamente transennata. «Gli operai stanno già provvedendo a sistemare quel tratto di recinzione», assicurano dal Comune, «l’assessorato all’Ambiente ha in programma il rifacimento di tutta l’inferriata».

Nella zona passeggiavano anche alcune mamme, che osservavano stupite il lavoro dei giardinieri. «L’altro giorno non ero qui perché c’era un vento fortissimo e siamo rimasti a casa» racconta Valeria Pinna 35 anni, «ma veniamo spesso in questo parco: quanto accaduto mi ha spaventata moltissimo. Non voglio pensare a cosa sarebbe successo se fossi stata su quel marciapiede con il mio bambino». A fianco a lei, un’amica aggiunge: «Mi auguro che adesso facciano delle verifiche per stabilire se il resto della recinzione è sicura: non si può rischiare la pelle in questo modo».

I nodi

I frequentatori del giardino chiedono anche di sistemare una recinzione più alta a prova di vandali. Ogni sera infatti, dai diversi accessi, anche quando si chiudono i cancelli, gruppi di ragazzini scavalcano le inferriate e devastano il giardino.

E non sono i soli: c’è anche chi entra indisturbato, ad ogni ora, con i cani. Anche quando le porte sono chiuse e gli accessi sono vietati. A Pasquetta, lo scorso anno, decine di persone avevano anche organizzato pic-nic improvvisati, violando le norme anti Covid.

