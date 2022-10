Crolla il soffitto, paura in piazza Oberdan 

A segnalare alla Polizia locale il cedimento è stato il dipendente del punto vendita. Appurato il rischio di eventuali nuovi crolli, la Polizia locale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo un sopralluogo, hanno proceduto con la messa in sicurezza dell’area, delimitandola con i nastri di segnalazione. In un primo momento si era pensato ad un cedimento dovuto a dei lavori di ristrutturazione che interessano l’appartamento soprastante, ma il proprietario dell’impresa edile, sottolinea come il loro operato nulla abbia a che vedere con quanto accaduto al piano inferiore: «Tanto che i locali in cui stiamo intervenendo non presentano alcun danno. - spiega Andrea Cui - Gli stessi vigili del fuoco durante il sopralluogo lo hanno accertato, l’intervento della mia squadra nulla ha a che vedere con quello che è accaduto».

Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì, quando dal soffitto di un locale utilizzato come magazzino per la scorta di alimenti dei distributori automatici di un “24 ore”, del materiale edile ha investito diverse confezioni di bibite.

L’allarme

A segnalare alla Polizia locale il cedimento è stato il dipendente del punto vendita. Appurato il rischio di eventuali nuovi crolli, la Polizia locale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo un sopralluogo, hanno proceduto con la messa in sicurezza dell’area, delimitandola con i nastri di segnalazione. In un primo momento si era pensato ad un cedimento dovuto a dei lavori di ristrutturazione che interessano l’appartamento soprastante, ma il proprietario dell’impresa edile, sottolinea come il loro operato nulla abbia a che vedere con quanto accaduto al piano inferiore: «Tanto che i locali in cui stiamo intervenendo non presentano alcun danno. - spiega Andrea Cui - Gli stessi vigili del fuoco durante il sopralluogo lo hanno accertato, l’intervento della mia squadra nulla ha a che vedere con quello che è accaduto».

Il precedente

Il proprietario dell’attività del “24 ore”, spiega come un mese e mezzo fa, nel locale adibito a magazzino, ci fosse stato sempre un cedimento, nello stesso punto, ma ancora più significativo: «È crollata una parte del soffitto in concomitanza a dei lavori di ristrutturazione del piano superiore. - rivela Maurizio Desogus - Devo fare i conti con i danni subiti tempo addietro, ora si sommeranno questi nuovi». Interventi sull’appartamento del primo piano di un edificio che di piani ne presenta quattro, che non erano però eseguiti dall’attuale impresa: «Ribadisco che il nostro operato nulla ha che vedere con quanto accaduto. - prosegue Cui - E anche senza nessuna responsabilità, per permettere alle attività commerciali di poter riaprire, ho ripristinato gratuitamente e in una mattinata, la parte interessata del cedimento». I locali sono infatti ora operativi e Antonio Cossu, proprietario dell’appartamento oggetto degli interventi di ristrutturazione, puntualizza: «Non è successo niente di grave. - Il cedimento della pignatta al piano terra, non è dipeso dai lavori nei miei locali, tant’è che questi non hanno subito alcun danno». La palazzina situata in piazza Oberdan, ospita appartamenti, uffici ed attività commerciali. La costruzione risale agli anni ’50.

