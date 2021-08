Crolla il semaforo, paura in centro 

Momenti di paura ieri pomeriggio a Monserrato: il palo che sorregge il semaforo all’incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare, in pieno centro, si è improvvisamente spezzato cadendo rovinosamente a terra praticamente sulle strisce pedonali.

Momenti di paura

Nessun danno a pedoni o auto di passaggio ma sono stati attimi di terrore quelli succeduti al frastuono dell’impianto semaforico che impattava sull’asfalto, frantumandosi in mille pezzi: quell’incrocio è infatti uno dei più trafficati della città e solo il caso ha voluto che non accadesse nulla di più grave e che in quel momento non stesse passando nessuno. Un piccolo miracolo, che nulla toglie però alla gravità di quanto accaduto.

Il testimone

Sul posto, tra i primi ad intervenire Alberto Corda, consigliere comunale cittadino: «Ero passato da pochi minuti proprio lì, sotto quel semaforo, quando sono stato allertato sull’accaduto – racconta -. Arrivato sul posto ho provato a contattare senza successo la Polizia Locale, infine sono intervenuti i carabinieri con una pattuglia. Insieme abbiamo preso di peso il palo e lo abbiamo spostato sul marciapiede per permettere la ripresa della circolazione delle autovetture, in attesa dell’arrivo della squadra di pronto intervento comunale». Fra le cause della rottura del palo, oltre al forte vento, pare ci sia anche il fatto che fosse arrugginito. «A prima vista risulta compromesso dalla ruggine», conferma Corda.

Le indagini

L’intervento dei carabinieri si è concluso con la delimitazione dell’area per evitare ulteriori incidenti. Successivamente è arrivata sul posto la squadra di pronto intervento allertata dalla Polizia Locale, che ha provveduto a raccogliere ciò che era rimasto del semaforo ormai rotto con mille pezzi sparsi sulla sede stradale. Dagli uffici della Polizia Locale cittadina filtra anche la notizia che già nella serata di ieri siano partita una richiesta di intervento per il ripristino dell’impianto semaforico nel più breve tempo possibile: l’incrocio teatro dell’incidente è infatti uno dei punti nevralgici per il traffico cittadino.

Lavori in corso

Solo pochi mesi fa era stato ripristinato il manto stradale sia nella via del Redentore che nella via Giulio Cesare, proprio per aumentare la sicurezza per gli automobilisti, poche settimane fa invece sono iniziati altri interventi nelle strade cittadine: qualche giorno fa sono stati ultimati i lavori di bitumazione della via San Lorenzo e domani partiranno invece gli interventi in via Virgilio e nella via Marco Aurelio. Nei mesi scorsi erano stati ripristinate 400 insidie stradali, individuate da uno studio commissionato dagli uffici della Polizia Locale, e realizzati degli attraversamenti pedonali in alcuni punti critici della viabilità cittadina, di questi ne verranno realizzati altri che attualmente sono allo studio dell’amministrazione cittadina.

