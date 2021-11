Crolla il disavanzo della Regione 

Secondo il governatore Christian Solinas – ieri non presente alla seduta - «la Corte dei Conti ha riconosciuto il valore delle scelte operate dalla Regione in un anno profondamente segnato dagli effetti della pandemia». E ora «la Sardegna può vedere nel proprio futuro più luci che ombre: a questa fase di rilancio la Regione continuerà ad assicurare un impulso forte e costante che passa per il risanamento dei conti pubblici avviato da questa amministrazione». Il presidente ha apprezzato «il riconoscimento dei giudici contabili sul fronte della vertenza entrate: l’accordo del novembre 2019 ha portato alle finanze regionali un importo, a titolo di acconto, di 473 milioni di euro oltre 1,5 miliardi di risorse per investimenti. Il nuovo accordo siglato nell’ottobre 2021 ha ridefinito in 306,4 milioni annui il contributo della Sardegna alla finanza pubblica, con un risparmio per i cittadini sardi di circa 230 milioni all'anno rispetto alla situazione iniziale». Inoltre «la Corte dà atto dell’attribuzione alla Regione dei primi 100 milioni all’anno per il riconoscimento degli acconti sulle compensazioni degli svantaggi permanenti e dei maggiori costi che in Sardegna si sopportano in ragione della propria condizione insulare».

Premesso che «il percorso di armonizzazione contabile si è dovuto adattare alle problematiche dell’emergenza sanitaria da Covid-19», il procuratore regionale della Corte dei Conti ha evidenziato una serie di criticità. Su tutte, il fatto che la Regione non si sia ancora dotata di un Collegio dei revisori dei conti nonostante le ripetute segnalazioni. La relazione del procuratore contiene anche auspici: il primo affinché lo Stato tenga nella giusta considerazione le specificità che derivano dalla condizione di insularità. I giudici sono anche preoccupati per l’intenzione di ripristinare i consigli di amministrazione nelle partecipate, cosa che «comporterebbe una moltiplicazione dei costi che nei precedenti esercizi avevano subito una riduzione con l’introduzione dell’amministratore unico». Un passaggio anche sulla spesa per il personale: «È in diminuzione rispetto al 2019: nel 2020 le assunzioni sono state inferiori a quelle programmate a causa dell’emergenza pandemica». Quanto all’ufficio stampa del presidente della Regione, la relazione ricorda «l’esclusione dell’automatica applicabilità del contratto collettivo nazionale giornalistico».

Il futuro per la Sardegna sembra un po’ più roseo. Lo ha certificato mercoledì l’ultimo report di Bankitalia, e ora un segnale incoraggiante arriva anche dalla Corte dei Conti che ieri ha parificato il rendiconto per l’esercizio 2020. In un solo anno il disavanzo della Regione è passato dai 534,6 milioni del 2019 ai 200 del 2020. Cioè, il saldo negativo si è ridotto di ben 333,8 milioni, pari al 62,4%. Ai minimi storici anche il disavanzo complessivo delle Aziende sanitarie, pari a 32 milioni, anche se il dato non è definitivo a causa dei ritardi nell’approvazione dei bilanci di esercizio delle Asl.

Criticità e auspici

«Più luci che ombre»

Fondi Sfirs nel rendiconto

Al giudizio di parificazione era presente invece l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino: «Abbiamo risolto alcune delle criticità che ci erano state segnalate nel precedente giudizio», ha spiegato, «per esempio abbiamo inserito per la prima volta i fondi di rotazione assimilati gestiti da Sfirs che prima non erano compresi nelle scritture contabili della Regione». In Corte dei Conti c’erano anche gli assessori alla Sanità, Mario Nieddu, al Turismo, Gianni Chessa, agli Enti locali, Quirico Sanna, e il segretario generale della Regione Francesco Scano.

