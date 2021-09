Crolla il balcone, tragedia sfiorata 

Tragedia sfiorata, ieri sera a Pirri, in via Riva Villasanta, per il crollo di un balcone, piombato improvvisamente sul marciapiede e su alcune auto parcheggiate sul bordo strada. Ha rischiato grosso il proprietario del salone di bellezza Tony Hair Style che un attimo prima dello schianto sull’asfalto dei grossi blocchi di cemento e dell’inferriata si trovava davanti all’ingresso del suo locale del suo locale per verificare un rumore proveniente dalla sua insegna. Non avendo ravvisato alcun problema, Antonio Belfiori è rientrato per riprendere il suo lavoro. Un miracolo. Dietro di luo, lo schianto.

Il boato

Il balcone è piombato di sotto, spazzando via l’insegna e abbattendosi sul marciapiede e su una Mercedes classe A in sosta davanti al salone da parrucchiere. Altri blocchi hanno invece raggiunto una seconda vettura, una Citroen, danneggiandola seriamente.

«Un minuto prima dello schianto ero lì, sul marciapiede, con lo sguardo rivolto verso l’alto, verso la mia insegna. Avevo sentito un rumore, pensavo si stesse rompendo, poi ho visto un piccola sasso per terra e sono rientrato. Fortunatamente sono salvo», racconta Belfiori che a tarda sera era ancora nel suo salone per sistemare i danni e farne una stima.

Nell’abitazione

A rischiare grosso anche l’affittuario dell’appartamento al primo piano. L’uomo a quanto pare si era accorto che qualcosa non andava nel balcone e aveva deciso di scattare alcune foto da inviare al proprietario dell’abitazione. Anche lui ha fatto appena in tempo a rientrare e abbandonare il balcone. Sarebbe finito di sotto con le macerie.

I soccorsi

In via Riva Villasanta sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. In un primo momento, anche per come erano disposti sul marciapiede i grossi blocchi di cemento e mattoni, si era anche pensato a una tragedia. L’ipotesi è che qualcuno fosse rimasto schiacciato dai resti del balcone. Fortunatamente la paura è rientrata quando le squadre dei vigili hanno rimosso il cumulo di macerie. Per liberare la strada si è lavorato fino a sera inoltrata.

