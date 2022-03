Crolla il balcone, muratore ferito 

Crolla un balcone e un muratore, impegnato in un lavoro a quasi tre metri di altezza, rovina al suolo insieme ai detriti: si è temuto il peggio martedì a Buggerru a causa di un incidente sul lavoro in un cantiere edile. Fortunatamente il muratore, un giovane di 27 anni residente a Gonnosfanadiga, non corre pericolo di vita, anche se ora si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il crollo

L’episodio è accaduto nelle prime ore del pomeriggio in un’abitazione della centralissima via Roma. Il ventisettenne, Emmanuel Garbarino, dipendente di un’impresa artigiana del suo paese di residenza, era alle prese con la rimozione degli inerti nel primo piano dell’edificio. Un’operazione eseguita attraverso il classico tubo dei cantieri edili, utilizzato per lo sgombro delle macerie, che in questo caso era fissato all’estremità di un balcone. Per cause ancora da accertare a un certo punto il balcone è venuto giù, facendo precipitare il ventisettenne sul marciapiede sottostante, dopo un volo di circa 3 metri. L’impatto col suolo è stato alquanto violento.

L’uomo ha accusato subito dei forti dolori agli arti inferiori, tanto che i suoi colleghi hanno allertato immediatamente il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza ma poi si è ritenuto opportuno far intervenire l’elisoccorso. Immobilizzato nell’apposita barella a tavola spinale, per evitare ulteriori traumi fisici, il ferito è stato poi trasportato a bordo del velivolo nel presidio ospedaliero Brotzu di Cagliari, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata, per via di una frattura alle ossa del bacino e diversi traumi muscolari, riportati a seguito della caduta.

L’indagine