Crociere, timidi segnali di ripresa 

È qualcosa di più di un timido segnale di ripresa. Lo confermano i numeri, quei 31mila passeggeri sbarcati in città da gennaio ad oggi. Nulla, certo, rispetto ai 257mila croceristi che nel 2019 misero piede nelle banchine del molo Rinascita, ma pur sempre cifre significative rispetto al disastro dello scorso anno, quando la pandemia decretò la disfatta del movimento croceristico in Sardegna (solo 7mila turisti arrivarono a Cagliari) come nel resto d’Italia, in Europa e nel Mondo. Se poi si torna ancora più indietro nel tempo e si sbircia nel bilancio degli anni del boom (quasi 600mila i croceristi arrivati in porto), la percentuale della disfatta si fa ancor più imponente.

Giorni nostri

«Il Mediterraneo è stato uno dei primi a riaprire», ricorda Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. «Certo, è stato necessario adottare rigidi sistemi anti Covid a bordo ma anche a terra». Si viaggiava “in bolla”, termine coniato dalle grandi compagnie come Msc e Costa crociere per descrivere il sistema di autoprotezione dei passeggeri, del personale, di chi si spostava sulla grandi navi e magari scendeva a terra per visitare città e tradizionali siti archeologici come Nora o Barumini. Se si sbarcava e si lasciava il porto, lo si faceva salendo immediatamente sui pullman mentre erano di fatto vietate le cosiddette visite libere e autonome. Per Cagliari e per il commercio cittadino (per intenderci, i negozi di via Roma, del Largo, di via Manno e dintorni) è stata una macchia nera da aggiungere alla crisi deteminata dalla pandemia e dalla totale assenza anche del turismo non legato alle crociere.

Toccata e fuga

Insomma, le venticinque «toccate in città», per dirla con Massimo Deiana, ovvero gli sbarchi registrati in questi nove mesi dell’anno, sono solo un accenno di una possibile ripresa. «Tutto, naturalmente, è ancora legato al problema Covid e per sapere quale potrà essere l’andamento del 2022 bisognerà attendere», avverte Deiana. Anche il settore del commercio cittadino sta a guardare. Perché nonostante il turismo legato alle crociere non sia un toccasana per tutti, no di certo per i negozianti non vicinissimi al porto, la ripresa massiccia degli arrivi dovrà contribuirà a far in qualche modo dimenticare la crisi tagliente.

Il commercio

«Cagliari piace, questo è assodato. Ma sulle crociere bisogna davvero programmare il futuro per far sì che la toccata e fuga di oggi diventi una permanenza più lunga domani. La città, poi, deve diventare non una meta di passaggio ma un punto di partenza. Solo così l’economia potrebbe girare positivamente e il capoluogo ne avrebbe il giusto tornaconto. Si pensi per esempio – avverte Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti – se i turisti che si apprestano a imbarcarsi per una crociera potessero arrivare in aeroporto, pernottare in città per ripartire il giorno o anche due giorni dopo. Se poi davvero si allungano anche i tempi di permanenza delle navi, allora sì che bisognerà programmare le visite anche al resto della città».

