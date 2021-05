Crociere, Oristano fuori rotta 

Il deposito di gas appena inaugurato al porto industriale, per ora l’unico operativo in Sardegna, forse, in tempi normali, avrebbe potuto far dirottare gran parte del traffico crocieristico sardo nello scalo oristanese. Di fatto la pandemia ha bloccato le crociere, che, a livello mondiale, hanno subito una perdita del 98%. Secondo l’Autorità portuale della Sardegna per tornare alla normalità, e ai numeri del passato, ci vorranno almeno due anni. Una cosa è certa, quest’estate le navi da crociera non hanno previsto alcuno scalo nel porto di Oristano. Ma già dal prossimo anno ci sarà sicuramente una ripresa, considerata anche la possibilità per le grandi navi che viaggiano a metano, di rifornire al porto, grazie al deposito della Hi Gas.

Il blocco

Dopo il blocco totale causato dal Covid le compagnie crocieristiche hanno ripreso i traffici con un 10% della loro potenzialità proprio per le limitazioni imposte dalle norme sulla sicurezza. «La stagione del 2021 è fortemente compromessa - spiega Massimo Deiana presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna - tutti gli scali isolani sono stati cancellati, solo il porto di Cagliari è rimasto nel circuito. Dei 22 scali nazionali ne sono rimasti otto, divisi tra il Tirreno e l’Adriatico».

Navi di nicchia

Oristano in questi anni aveva faticosamente raggiunto una sua posizione facendosi affermare con le crociere cosiddette di nicchia. «Il porto di Oristano è preferito dalle navi di lusso - continua Massimo Deiana - che ospitano al massimo cento passeggeri e che spendono nel territorio. Non i mostri da 400 metri che sbarcano migliaia di persone e affollano i grandi centri commerciali. Oristano, come Alghero, viene scelta per le peculiarità locali, come i musei e gli scavi archeologici, e noi stavamo puntando a questo. Quel tipo di traffico sceglie mete poco conosciute, non a caso da 2 navi del 2017 siamo arrivati a far attraccare negli ultimi due anni (2018/19) ben dieci navi da crociera».

Il terminal

Ma ancora il porto industriale non è dotato di un terminal idoneo a ricevere i crocieristi. «È stata individuata e adattata una banchina per quel tipo di traffico crocieristico - aggiunge il presidente Deiana - l’orientamento per realizzare una struttura stabile c’è, anche se occorre specificare che un terminal si realizza sulla tipologia del traffico che vi arriva. Oristano non ha uno scalo di partenza e di arrivo crocieristico e quindi non avrà mai la possibilità di accogliere migliaia di persone». Chissà.

Il gas

Il deposito del gas appena inaugurato può rappresentare un ulteriore incentivo ed un elemento di attrazione, insieme a Tharros ed agli scavi di Mont’e Prama. «Attualmente però esiste solo una nave alimentata a metano, è la Smeralda della compagnia Costa». Il futuro? «Come riprenderà il traffico riprenderemo le interlocuzioni che si sono sospese. Ricordiamo che gli agenti commerciali sono andati a casa. Ma il lavoro fatto non andrà comunque perso - conclude Massimo Deiana - nel 2021 non ci sono speranze, ma nel 2022 speriamo di poter riportare nell’Isola e ad Oristano il traffico che avevamo prima della pandemia».

Merci

Le premesse ci sono tutte, il porto industriale nel mese di aprile scorso ha registrato dopo decenni il record di movimentazioni merci con una attività di import ed export. Ben 84 movimentazioni, con una cinquantina di navi per circa 2,5 milioni di tonnellate. Era dal lontano 2004 che lo scalo non raggiungeva simili risultati.

