Croce e delizia dei cuori rossoblù, quei cuori in cui Nahitan Nandez è entrato di corsa, nell'estate del 2018. Amore a prima vista, delizia, ma anche croce. Perché alle scorribande sul campo sono seguite, in tempo reale, quelle fuori dal campo, tra braccio di ferro continui con la società e i problemi personali che da un anno tormentano El Leon di Maldonado. L'ultima fiammata a poche ore dalla sfida col Venezia, le dichiarazioni dell'agente Pablo Bentancur, a rilanciare una nuova promessa che sarebbe stata fatta dal presidente Tommaso Giulini: «Ha capito la situazione, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento, speriamo nella direzione Napoli. Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile per andar via alla riapertura del mercato».

Nandez bifronte

Da una parte c'è il combattente che, in campo, dà tutto, dall'inizio alla fine. A volte anche troppo. E che cerca di trascinare il Cagliari anche sui social. L'ultimo, prima della partenza per Montevideo con i connazionali Godin, Caceres e Pereiro: «Non abbiamo il tempo di lamentarci, solo lavorando e con l'appoggio di voi tifosi ce la faremo». Un grido di battaglia accolto a suon di “like”, oltre 25mila. Ma Nandez è anche croce, fin dall'inizio. Subito lo scontro, guidato dall'immancabile don Pablo, sulla questione ingaggio e sui diritti d'immagine. Una guerra conclusa con una stretta di mano in tribunale e l'aggiunta di una clausola da 36 milioni sul contratto dell'uruguaiano. In mezzo, una proposta del West Ham rigettata al mittente, sognando cifre ancora superiori, prima della pandemia. Poi, la scorsa stagione, i problemi familiari, un periodo nero e il finale glorioso, con Nandez a trascinare i rossoblù, con corse, assist e gol (indimenticabile quello a Napoli) verso la salvezza. Serie A e saluti, sperava El Leon, promesso sposo all'Inter.

Estate calda

Un tira e molla continuo, col giocatore che, in Sudamerica, aspettava la conclusione della trattativa, mentre le due società non trovavano l'accordo sul prezzo. Il resto è cronaca: il ritorno a Cagliari col muso lungo, l'ammutinamento prima della trasferta in terra iberica, con la mancata presentazione in aeroporto, e, pochi giorni dopo, la dichiarazione di guerra via social: «Mi è stata data una parola d'onore e voglio che venga mantenuta». L'esclusione in Coppa e il reintegro dopo le scuse al presidente Giulini. Nandez è ancora qua, aggrappato alla fascia anche se Mazzarri vorrebbe vederlo più dentro il campo. Intanto El Leon è partito per gli impegni con la Celeste e difficilmente ci sarà con la Samp, alla ripresa. Restano le parole di Bentancur: «Ci sono due o tre società che lo cercheranno, il presidente Giulini ha capito e abbasserà il prezzo». Ed è subito tormentone di mercato.