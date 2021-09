«Cristina Caboni non ha violato il diritto d‘autore» 

Gli eredi di Pinuccio Sciola non hanno gradito la pubblicazione del libro “Da quassù”, testo di Cristina Caboni e illustrazioni di Flavia Cuddemi. Hanno contestato «violazioni del diritto d’autore» con l’inserimento di opere e un racconto del padre «senza ottenerne il consenso e la cessione dei diritti». Da qui la causa dei fratelli Maria, Tomaso e Chiara Sciola (legale di famiglia) contro l’associazione Noarte, promotrice dell’albo illustrato, per ottenere la sospensione della commercializzazione del volume e il ritiro delle copie vendute. Un ricorso respinto dal Tribunale di Cagliari che dà ragione a Noarte, difesa dall’avvocata Patrizia Zanovello, con un’ordinanza di rigetto e condanna agli eredi Sciola al pagamento delle spese processuali (4.500 euro) all’associazione. Tra le motivazioni del giudice Nicola Caschili il fatto che «il libro non ha la finalità né giunge a realizzare una rappresentazione delle opere o delle attività dell’artista Sciola, ma le richiama quali elementi della bellezza culturale e artistica del paese museo».

Il ricorso

Gli eredi avevano contestato «illustrazioni di riproduzione delle sculture di Pinuccio, il libro parla del Paese Museo senza il nome del promotore indiscusso». Nel testo la storia di uno stormo di uccelli sopra San Sperate «tratta da un racconto ideato e riversato da Sciola nella prefazione del libro “Colore Identità” e in un articolo de L’Unione Sarda ». In generale «Noarte non ha richiesto autorizzazione o consenso allo sfruttamento dei diritti patrimoniali sulle opere dell’artista e non ha citato la paternità delle opere».

La difesa

Per i legali di Noarte «la scrittrice si è limitata a trarre ispirazione da una immagine di uccelli in volo utilizzata da Sciola nei testi richiamati dagli eredi. Sciola, intorno all’immagine, non ha costruito un racconto letterario con diritto d’autore». Quanto alle illustrazioni, «non sono stati violati il diritto di sfruttamento patrimoniale dell’opera di Sciola, che non è stata pubblicata, riprodotta o replicata: non è possibile replicare una scultura con un acquarello».

Ricorso respinto

Il giudice ha evidenziato che «il libro non ha la finalità né realizza una rappresentazione delle opere o delle attività di Sciola, ma le richiama quali elementi della bellezza del paese. Ciò non comporta che si debba obbligatoriamente citare il presunto autore del riscatto culturale. Non vi è ragione di stabilire se effettivamente Sciola sia stato colui che ha avuto l’idea di colorare le strade del paese o sia stato il promotore del Paese Museo: ciò che rileva ai nostri fini è che parlare di San Sperate vuol dire anche parlare di strade colorate e di Paese Museo e, ogni volta, non è necessario ricordarne chi ne fu promotore».

Le reazioni

Tomaso Sciola giudica l’ordinanza «inaccettabile. Nonostante il palese riconoscimento della controparte di aver utilizzato opere attribuibili a Pinuccio, dice che nel libro non sono state riprodotte le sue opere. Chiunque ne abbia visto anche una sola può immaginare come sia stato violato il diritto d’autore e umiliato l’artista. Il giudice afferma che non aver citato Sciola può essere criticabile sotto un profilo di sensibilità, educazione e verità storica, non tutelandola però da un punto di vista giuridico. La nostra forza rimane in quelle bellissime opere nel giardino sonoro e in centinaia di piccoli paesi, a prescindere dai comportamenti opportunistici di chi si ostina a non riconoscere e rispettare l’opera di Pinuccio».

Per Manuela Serra, presidente Noarte, «le parole del giudice riempiono di gioia i cuori nostri e di quelli che ci sono stati vicini. Restituiscono libertà al libro, ma soprattutto riconoscono il valore collettivo del Paese Museo. Valore per il quale Pinuccio Sciola e tanti altri hanno dedicato la vita, passando il testimone a un'intera comunità. Esperienza straordinaria nella quale personalismi e componente economica sono irrilevanti».

