Crisi politica, l'ex sindaco contro tutti 

Le afferma di non essere coinvolto, ma gli aventiniani dicono di averla contattata per intercedere con i responsabili regionali e nazionali.

«C’è stata una cattiva gestione dei rapporti con loro, ignorati o presi a pesci in faccia da chi doveva ascoltarli. Non è colpa mia se quello che era il fiore all'occhiello del M5S sardo è sparito nell'indifferenza di un’amministrazione che non ha mai smesso di guardarsi allo specchio e chiudersi nel palazzo diventando autoreferenziale».

In molti sostengono che ci sia Mario Puddu dietro l’addio alla maggioranza dei cinque consiglieri “aventiniani” del M5s e la conseguente caduta della Giunta della sindaca Sabrina Licheri. «E che amo la Juve no? Il mondo al contrario», ironizza l’ex sindaco che soltanto ora sceglie di parlare: «Sono stato tirato in ballo in modo che definire ambiguo è poco. Avevo affidato una macchina rodata, con forte consenso e dato consigli non graditi dall’amministrazione. A quel punto mi sono fatto da parte, ma ora se la prendono con me».

Perché i cinque si sono dimessi?

«Tutto vero. Da anni dicevano di volersi dimettere e io li ho trattenuti. Ho provato a dar voce al loro dissenso, ma ho raccolto solo silenzio e indifferenza. Qualcuno a Roma, forse turbato da un mio possibile ritorno, si è preoccupato di porre veti contro di me».

Con le dimissioni hanno tradito l’amministrazione?

«No, tradisce chi non fa ciò che promette. Non mi pare che le loro rimostranze fossero fuori luogo».

Nel dibattito sulla crisi asseminese Alessandra Todde avrebbe citato lei. Un intervento non gradito da Alfonso Bonafede.

«La risposta del mio amico Alfonso vale sia per Licheri che per Todde: invece che accusare gli altri, prendetevi le vostre responsabilità».

Che cosa pensa dell’amministrazione caduta?

«Giudizio negativo. Hanno perso il contatto diretto con i cittadini e distrutto il M5S locale. Il motto della campagna elettorale era “Si continua”. Invece pian piano è emersa la volontà di tagliare rapporti personali e il legame con quanto fatto dalla mia Giunta: file riservate ad amministratori e parenti alle manifestazioni, pc acquistati e messi a disposizione dei consiglieri nel periodo pandemico, nomi cambiati alle manifestazioni, atti pubblici e concorsuali sempre meno consultabili e tanto altro. Cioè il Dna del M5S è stato tradito».

Meglio il commissario?

«Rappresenta una sconfitta della politica, ma se chi amministra non sa affrontare una crisi, gestirla anche sul lato umano, le conseguenze sono queste».

In quattro anni non ha mai sostenuto Licheri.

«Falso. Innanzitutto è innegabile la mia presenza durante costruzione della Giunta. Nel primo periodo le sono stato vicino fino a quando, un mese dopo la mia condanna (novembre 2018), le ho girato le rimostranze di un dipendente Aias che lamentava scarsa sensibilità della Licheri verso la famosa vertenza. Lei rispose seccata, arrivando a "bloccare" i nostri dialoghi su Whatsapp. Quando le ho chiesto il motivo mi ha fatto capire che non voleva essere disturbata. Da qui è seguito un allontanamento irreversibile che non ho voluto io».

Passerà con Di Maio?

«La fedeltà ai valori 5 Stelle si dimostra coi fatti, non a parole. Con Luigi abbiamo un rapporto di affetto e stima. Lo strappo è avvenuto solo qualche giorno fa. Devo però far presente che alcuni personaggi ai vertici regionali e nazionali, una volta assolto dalla Cassazione, non mi hanno riaccolto a braccia aperte, anzi è piovuto un veto contro me, volto a emarginarmi o impedirmi di riprendere ruolo operativo».

Si candiderà a sindaco?

«Preferisco non fare programmi».

Riaprirà un dialogo con Licheri?

«Difficile, visto che dal novembre 2018 non si è mai fatta viva con una chiamata: forse sarebbe stato più opportuno sentirsi».

