Crisi, la rabbia degli ultimi benzinai 

Swart working, lockdown, scuole e uffici chiusi. I benzinai tremano ancora quando rivivono le restrizioni causate dal Covid, un disastro per i loro affari. Tracollo con beffa, gli incassi (che poi si traducono in litri di carburante erogato) l’anno scorso sono calati di oltre il 20 per cento. Tanto per i bilanci, ma troppo poco per raggiungere i requisiti fissati dai ristori offerti dal Governo per cercare di arginare i danni causati dalla pandemia. In attesa di svolte “green” è necessario intervenire in un settore fondamentale per l’economia della Regione che dà lavoro a centinaia di persone. Così i titolari dei 56 impianti cittadini (5 esclusivamente self service e gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere) chiedono aiuto e avanzano delle proposte.

Il paradosso

A Sarroch, a pochi chilometri dal capoluogo, c’è una delle raffinerie più importanti d’Europa ma abbiamo i costi più cari del carburante alla pompa. «Sfatiamo un mito, il nostro agio è fisso e non incide in alcun modo con l’aumento del carburante», afferma Antonello Pili, gestore di tre impianti cittadini e rappresentante per i benzinai nella Confesercenti. «Anzi a volere essere precisi, ogni volta che c’è un rialzo del prezzo calano i litri erogati e, di conseguenza, gli incassi».

I prezzi al litro della benzina ieri oscillavano tra 1,824 euro dell’Eni (1.599 self service) e 1,779 della Esso (1,579 self service). «Per ogni litro di carburante erogato guadagniamo 5 centesimi se servito o 3 se self service», precisa il rappresentante di Confesercenti. «L’anno scorso è stato disastro. Tra lockdown, smart working e restrizioni varie che hanno limitato o impedito l’utilizzo dell’auto, il volume d'affari è sceso del 21 per cento. La Sardegna è stata la seconda regione d’Italia (la prima è la Lombardia con il 22%) con il calo di vendite più elevato».

Oltre al danno la beffa. «Già – aggiunge Pirisi – questa percentuale (seppur elevata) non ci ha consentito di raggiungere il parametro del 33 per cento di perdite necessario per godere dei ristori governativi. Solo gli impianti più piccoli, che hanno risentito maggiormente della crisi, ne hanno beneficiato».

Le proposte

Antonello Pili è convinto che per sopravvivere, in un momento in cui c’è un’inversione di tendenza sull’uso dell’auto, è obbligatorio studiare strategie vincenti. «Non è facile, anche perché è molto complicato mettere d’accordo gli attori principali: Governo, compagnie petrolifere e gestori. Dobbiamo lavorare su tre punti. Prima di tutto ragionare su una rete con troppi impianti; poi è importante diversificare l’offerta dei servizi (non solo carburanti ma giornali, bar e ristoranti); ma è fondamentale che ci sia un utile maggiore al litro».

