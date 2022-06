Crisi in Comune, c’è la carta Psd’Az 

Per ora nessun consigliere di minoranza sembra intenzionato ad appoggiare e salvare l’esecutivo di Sabrina Licheri, ormai in caduta dopo l’addio al gruppo di maggioranza di cinque grillini. Nel frattempo circolano voci sempre più insistenti su nuovi mal di pancia all’interno del M5s: almeno un altro consigliere sarebbe pronto ad abbandonare il gruppo. «Per quanto mi riguarda non mi risulta, non ne so nulla», assicura la sindaca Licheri che ieri ha avviato le trattative con l’opposizione per riuscire ad approvare il bilancio di previsione entro il 30 giugno e salvare la sua amministrazione e che ieri ha incontrato il consigliere Gigi Garau (Psd’Az) e Francesco Desogus di Sardegna 20Venti.

Il centrodestra

La settimana si è aperta con l’incontro tra la sindaca e il sardista. Ancora nessun accordo è stato preso, anche perché i gruppi di minoranza si incontreranno stasera. Nel frattempo Garau precisa: «Non ho mai apprezzato l’arrivo di commissari straordinari». «Per quanto ci riguarda siamo per una mozione di sfiducia, azzeramento della Giunta e lettera di dimissioni della sindaca, per poi avviare un confronto costruttivo». Garau quindi non chiude la porta a un accordo: «A patto del rispetto di condizioni indispensabili con al centro la salvaguardia degli asseminesi e due-tre punti programmatici come, per esempio, la sistemazione delle strade». È possibile che della coalizione delle ultime elezioni, centrodestra e Proposta civica, restino solo i sardisti. «Abbiamo una vicinanza particolare a Sardegna 20Venti, ma i dialoghi sono aperti con tutti. E, ripeto: nessuna decisione è stata ancora presa».

Il centrosinistra

In vista del tavolo di oggi tra i gruppi di minoranza, la settimana scorsa si sono incontrati Pd e Democratici progressisti senza trovare un accordo. Nessuna divisione, ma il primo partito si sarebbe detto disponibile ad appoggiare Licheri, mentre i dem progressisti chiuderebbero definitivamente la porta al M5s. Voci di visioni differenti non confermate però dai diretti interessati: «L’unico accordo è che ci presenteremo alle prossime elezioni con un nostro candidato sindaco, non certo a favore del M5s», premette Francesco Lecis (Pd). «In ogni caso, prima delle questioni personali contano le soluzioni: per quanto mi riguarda si potrebbe anche approvare il bilancio, atto di responsabilità fondamentale per la città, e poi sfiduciare la sindaca. In ogni caso ne parleremo oggi con tutti i gruppi di minoranza e in seguito al successivo confronto con Licheri». Francesco Consalvo (Democratici progressisti) glissa: «Per ora non è cambiato nulla, nessun segnale di evoluzione della situazione. Siamo in attesa di incontrare la sindaca».